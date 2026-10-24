Iván Sevilla 24 OCT 2026 - 10:21h.

El accidente de tráfico se registró este 23 de octubre en la Avenida de la Universidad de Jerez a las 17 horas

Varias personas alertaron al 112 de que la víctima estaba herida grave tras su caída de la moto que conducía

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CádizUn joven de 24 años murió este viernes 23 de octubre después de salirse de la carretera y caerse de su moto cuando circulaba por la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Este reciente accidente de tráfico ocurrió a las 17 horas en la Avenida de la Universidad. Se suma al del motorista también fallecido tras chocar con una cabra el día anterior en Granada.

Según informó la Junta de Andalucía, varias personas llamaron a emergencias para alertar del siniestro vial junto al campus universitario. La víctima se encontraba herida grave como consecuencia de la caída.

No pudieron reanimarlo

Al lugar acudieron agentes de la Policía Local de Jerez y una ambulancia del 061. Los sanitarios vieron que el joven estaba inconsciente y le practicaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero sin éxito.