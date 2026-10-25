Mauricio, que era mecánico, habría compartido vídeos de su visita a través de los estados de WhatsApp

Sus amigos comenzaron a buscarlo durante la noche al ver que no llegaba a casa

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Un hombre de 32 años, llamado Maurício Marques Gomes, ha muerto tras caer de la cascada Cachoeira da Fortuna, ubicada en Macaé, en el estado de Río de Janeiro, Brasil. Según informa 'El Tiempo', la caída habría sido de 80 metros.

Mauricio, que era mecánico, habría compartido vídeos de su visita a través de los estados de WhatsApp. En una de las grabaciones advirtió sobre el peligro del lugar y dijo: "Si te caes de aquí, hijo mío, solo te espera la muerte".

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Era la primera vez que Mauricio visitaba este paraje natural y, según las informaciones publicadas, había llegado al lugar el 12 de octubre y decidió recorrer la zona por su cuenta. Un amigo contó que había mencionado su intención de dejar el móvil grabando mientras cruzaba una roca cubierta de musgo pero ya no volvió a hablarle más a sus allegados.

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Los bomberos encontraron el cuerpo en el pozo

Sus amigos comenzaron a buscarlo durante la noche al ver que no llegaba a casa. Después, dieron la voz de alarma para que intentaran localizarlo. Tras varias horas de búsqueda, los bomberos encontraron el cuerpo en el pozo de agua situado al pie de la cascada. En la parte superior también localizaron el teléfono celular y una gorra, elementos que habían quedado en la zona.

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una de las hipótesis apunta a que pudo resbalar mientras intentaba cruzar la superficie rocosa. Pero todavía no se han esclarecido las causas de la caída. La información forense citada por medios brasileños señaló que la muerte se produjo por los traumatismos sufridos durante la caída. El caso fue atendido por las autoridades locales y el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Macaé.