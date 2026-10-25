El accidente de tráfico ocurrió a las 10:40 horas en el kilómetro 969 de la carretera N-340 en Villarreal, Castellón

Aparte de las dos víctimas mortales, una mujer de 59 años y un hombre de 58 sufrieron politraumatismos graves

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CastellónUn anciano de 77 años y una mujer de 45 han muerto este domingo en un accidente de tráfico producido por el choque entre tres vehículos que ha tenido lugar en el término municipal de Villarreal (Castellón).

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el siniestro vial muy aparatoso se conoció a las 10:40 horas cuando alguien llamó a emergencias. En concreto, ocurrió en la carretera N-340.

Hasta el kilómetro 969 se desplazaron rápidamente dos ambulancias del SAMU, una de Soporte Vital Básico (SVB) y una de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE), pues había varios heridos.

Dos heridos con politraumatismos graves

Los sanitarios confirmaron los fallecimientos de dos víctimas que viajaban en los coches implicados, tras intentar reanimarlas con las maniobras RCP sin éxito. También atendieron a una mujer de 59 años y a un hombre de 58.

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Ambos con politraumatismos graves, fueron evacuados al Hospital General de Castellón. Un quinto ocupante de uno de los turismos rechazó su traslado a un centro hospitalario, tras sufrir solo heridas leves.

Por su parte, los bomberos movilizaron dos dotaciones del parque de la Plana Baja y trabajaron en neutralizar los riesgos que podían existir en los automóviles accidentados, muy dañados por los fuertes impactos. No tuvieron que excarcelar a ninguna persona.