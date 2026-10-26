Detenida por pegar un puñetazo a una mujer en una discoteca de Palma

La víctima tuvo que irse a un centro sanitario, ya que precisaba de puntos de sutura en la nariz

Los policías nacionales procedieron a la detención de la mujer por ser la presunta autora de un delito de lesiones

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PalmaLa Policía Nacional ha detenido a una mujer por supuestamente agredir a otra en el exterior de una discoteca, en un polígono industrial de Palma.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano fueron alertados por el 091 de que había una persona sangrando abundantemente por la cara y que la presunta autora de la agresión se encontraba retenida en el lugar.

La discusión se inició por el supuesto robo de un móvi

Según las primeras manifestaciones, ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa, la discusión se habría iniciado después de que la víctima aconsejara a su hermano que se alejara de una joven con la que estaba bailando ya que creía que podría causarle problemas.

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Poco después, el hermano se percató de que le faltaba el teléfono móvil. Este y sus acompañantes comenzaron a buscar su dispositivo y creyeron que lo tenía la joven con la que había bailado, que estaba en compañía de otros hombres.

Cuando la hermana del chico se acercó para pedirle que devolviera el teléfono de su hermano, se inició una discusión en la que la presunta autora, de origen boliviano, le propinó un puñetazo en la nariz que le provocó una abundante hemorragia a la víctima.

Los agentes, tras ver la situación, solicitaron asistencia sanitaria y la víctima fue atendida en el lugar. Esta tuvo que irse a un centro sanitario, ya que precisaba de puntos de sutura en la nariz.

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Tras cachear al acompañante de la supuesta agresora, y a esta última, y registrar en su coche, no se localizó el teléfono móvil. Finalmente, los policías nacionales procedieron a la detención de la otra mujer por ser la presunta autora de un delito de lesiones.