Detenido un hombre con antecedentes por encerrar y encadenar a su novia, una joven de 18 años, en Sevilla
Al detenido, que cuenta con antecedentes por diferentes delitos, se le imputa un delito de detención ilegal
Los vecinos dieron la voz de alarma al escuchar a la víctima pidiendo ayuda por la ventana
SevillaLa Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de haber encerrado a su novia, a la que habría llegado a encadenar, en un piso de las Tres Mil Viviendas de Sevilla.
Según el medio local Diario de Sevilla, los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando vecinos dieron la voz de alarma al escuchar a la víctima pidiendo ayuda por la ventana. Al acudir al domicilio, encontraron a la joven, de 18 años, encerrada en una habitación bajo llave, donde no se le permitía salir bajo ningún concepto. Además, la víctima presentaba signos evidentes de desnutrición y llegó a estar atada con una cadena en la habitación.
El novio tenía antecedentes
La víctima pudo pedir ayuda gracias a un descuido de su pareja y los vecinos pudieron escuchar sus gritos de auxilio.
Los agentes detuvieron a cuatro personas implicadas. Al novio de la víctima, que cuenta con antecedentes por diferentes delitos, algunos de ellos violentos, se le imputa un delito de detención ilegal, y las otras tres personas fueron detenidas por encubridoras y colaboradoras necesarias para el suceso.