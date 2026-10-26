Al detenido, que cuenta con antecedentes por diferentes delitos, se le imputa un delito de detención ilegal

Los vecinos dieron la voz de alarma al escuchar a la víctima pidiendo ayuda por la ventana

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SevillaLa Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de haber encerrado a su novia, a la que habría llegado a encadenar, en un piso de las Tres Mil Viviendas de Sevilla.

Según el medio local Diario de Sevilla, los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando vecinos dieron la voz de alarma al escuchar a la víctima pidiendo ayuda por la ventana. Al acudir al domicilio, encontraron a la joven, de 18 años, encerrada en una habitación bajo llave, donde no se le permitía salir bajo ningún concepto. Además, la víctima presentaba signos evidentes de desnutrición y llegó a estar atada con una cadena en la habitación.

El novio tenía antecedentes

La víctima pudo pedir ayuda gracias a un descuido de su pareja y los vecinos pudieron escuchar sus gritos de auxilio.

Los agentes detuvieron a cuatro personas implicadas. Al novio de la víctima, que cuenta con antecedentes por diferentes delitos, algunos de ellos violentos, se le imputa un delito de detención ilegal, y las otras tres personas fueron detenidas por encubridoras y colaboradoras necesarias para el suceso.