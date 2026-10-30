Manuel Pimentel Granada, 30 OCT 2026 - 09:41h.

La detonación se ha producido minutos antes de las nueve de la mañana de este viernes en el entorno de El Fargue

Una columna de humo es visible prácticamente desde toda la capital por el momento no hay constancia de heridos

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Una explosión en una fábrica de Granada ha puesto en alerta a toda la ciudad. La detonación se ha producido minutos antes de las nueve de la mañana de este viernes, en el entorno del barrio de El Fargue.

Según las primeras informaciones apuntan a que se habría producido en una fábrica de municiones, tal y como informna desde el 112 Andalucía.

Según Protección Civil, ha sido una "fuerte explosión" que ha producido una gran columna de humo "de tipo hongo" que es visible prácticamente desde toda la capital y una "onda expansiva" sentida en muchas viviendas próximas. Se ha llegado a escuchar en municipios del área metropolitana a varios kilómetros de la ciudad, como La Zubia, Santa Fé y Fuente Vaqueros.

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Fuentes cercanas a la empresa informan a esta redacción de que en estos momentos se ha activado el protocolo de seguridad y se ha procedido a la evacuación ordenada del personal de las instalaciones. El incidente se habria producido en una zona conocida como el quemadero, dentro de la fábrica, y donde teóricamente no debería haber trabajadores.

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La Sala de Emergencias ha coordinado la movilización de Policía Local de Granada, Policía Nacional, Bomberos y sanitarios y por el momento no hay constancia de que se hayan registrado heridos.