El padre del intérprete viajaba en el AVE 2080 de Renfe que chocó contra el Iryo 6076 en Toledo

El tren AVE colisionó con el Iryo a una velocidad de entre 160 y 200 km/h, según el informe preliminar de la AITAT

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ToledoEl actor César Vicente ha confirmado en un desgarrador mensaje a través de las redes sociales que su padre, al que buscaba desde el trágico accidente ferroviario en Urda, Toledo, está entre los fallecidos del siniestro ocurrido el miércoles, 28 de octubre, tras chocar el AVE 2080 de Renfe, en el que viajaba, con el Iryo 6076.

Sin consuelo, el sevillano, conocido por sus papeles en películas como ‘Dolor y Gloria’, de Pedro Almodóvar o ‘Los Tigres’ entre otros, ha hecho público a través de Instagram un mensaje de homenaje y despedida, recordando a su progenitor como “el mejor padre del mundo”, agradeciéndole todo el cariño que siempre le dio.

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El mensaje de César Vicente confirmando la muerte de su padre en el accidente ferroviario de Urda, Toledo

“Gracias por haber estado a mi lado en mis momentos de duda y duras decisiones. Por quererme, por entenderme, por dejar ser como soy, por ser el mejor padre del mundo. Contigo aprendí y seguiré aprendiendo”, escribe, el actor, subrayando que siempre supo que su padre tenía “algo especial”.

“En tu mirada, cómo mirabas la vida que te rodeaba, expandías tu amor hacia nuevos caminos”, expresa César Vicente, recordando los momentos vividos junto a su progenitor.

“Seguiré escuchando Bambino todas las tardes, con nuestras charlas sobre la felicidad y la pureza del ser humano. ¿Te acuerdas?”, escribe, manifestando a continuación su desconsuelo ante su pérdida en el trágico accidente ferroviario, que según el último balance deja ya 69 fallecidos y más de un centenar de heridos, muchos de ellos de gravedad.

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“Siento tu peso en mi pecho, en mi corazón. No hay alma que pueda quitarme esta pena”, señala el intérprete en un desgarrador mensaje en el que concluye: “No dudes que cambiaré el mundo con arte y amor. Descansa, papá. Te quiero mucho, artista”.

Junto al mensaje, además, el actor ha compartido una imagen en la que se le puede ver cuando era bebé, en brazos de su padre, ambos sonrientes junto a la playa.