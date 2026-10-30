Juzgan a un padre y a un hijo por intento de asesinato de dos hombres en Ferrol, A Coruña

La Fiscalía ha calificado los hechos como dos delitos de asesinato en grado de tentativa

El hombre acusado de matar con un hacha a otro aceptará 11 años de prisión por un delito de homicidio

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La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña juzgará los próximos 3 y 4 de noviembre a un padre y a un hijo por agresión a otros dos hombres tras una pelea en Ferrol, A Coruña. Los hechos se han calificado como asesinato en grado de tentativa por la agresión a otro progenitor y su hijo.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 22:45 horas del 31 de octubre de 2025 cuando el progenitor procesado se encontraba en su furgoneta, en la avenida de Vigo de Ferrol y, por causas no determinadas, comenzó una discusión con otros dos hombres, padre e hijo.

Después, arrancó la furgoneta y circuló unos 100 metros en dirección prohibida y finalmente se detuvo en la plaza Camilo José Cela. Los otros dos varones le siguieron hasta la plaza y el procesado procedió apearse del coche armado con un arma blanca de grandes dimensiones.

Las víctimas se refugiaron en un portal

En ese momento, cuando se encontraba discutiendo de nuevo con estos dos hombres, el otro procesado, hijo del primero, apareció "provisto de otro machete de grandes dimensiones con el que le asestó un fuerte golpe en la cabeza" a uno de los varones. Comenzó entonces una agresión entre los dos procesados y los otros dos hombres, también padre e hijo, con intención, para Fiscalía, de "acabar con su vida". Ante la violencia de la situación, las víctimas trataron de contener la agresión con sillas de la terraza de una cafetería.

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Posteriormente, uno de los acusados se subió a una furgoneta "arrancando a gran velocidad hacia ellos con intención de atropellarlos para provocar su fallecimiento si bien no lo logró al esquivar su acción y salir ambas víctimas corriendo para refugiarse en un portal".

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El Ministerio Público ha calificado los hechos como constitutivos de dos delitos de asesinato en grado de tentativa y pide penas de 12 años de prisión para el padre acusado y de 14 años de cárcel para su hijo.