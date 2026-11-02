Cinco menores internados y 72 en libertad vigilada por disturbios de Blocus en Barcelona

El juez ha decretado cinco internamientos de régimen cerrado, 72 permanecen en libertad vigilada, 32 de ellos con la prohibición de acudir a manifestaciones

El dispositivo contra 'Blocus' en Barcelona se salda con 1.440 identificados y tres detenidos

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79 menores detenidos por los altercados del sábado 24 de octubre en Barcelona han pasado a disposición judicial en los juzgados de menores del Tribunal de Instancia de Barcelona, según ha informado el Tribunal Superior de Justifica de Cataluña (TSJC).

El juez ha decretado cinco internamientos de régimen cerrado, 72 permanecen en libertad vigilada, 32 de ellos con la prohibición de acudir a manifestaciones. Según el balance del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), entre el domingo 25 de octubre y el pasado sábado, 31 de octubre, han comparecido ante las secciones de menores de Barcelona 79 menores detenidos por los disturbios de la convocatoria de Blocus del pasado 24 de octubre, la única de esta plataforma que ha acabado con incidentes en Cataluña.

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En cinco de los casos, los jueces han acordado el internamiento en régimen cerrado, mientras que en 72 se ha optado por la libertad vigilada y en 32 de estos últimos casos los jueces han añadido la prohibición de acudir a manifestaciones.

Los menores solo pueden estar detenidos 48 horas como máximo

En otros dos casos, los jueces no han acordado ninguna medida cautelar, según el TSJC. En un primer momento, los jueces de menores resolvieron las situaciones más urgentes y graves, ya que los menores únicamente pueden estar como máximo 48 horas detenidos sin que se aborde su situación.

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Posteriormente, los menores que habían quedado en libertad fueron citados de forma progresiva durante el resto de la semana, tras lo cual ya no queda pendiente ninguna comparecencia en sede judicial por los disturbios del 24 de octubre en Barcelona.

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Además de la comparecencia en sede judicial, se han llevado a cabo las entrevistas necesarias y se han revisado los informes técnicos de cada uno de ellos, para que los jueces pudieran dar respuesta a cada situación.