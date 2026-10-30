El fundador de Blocus en España, entre los cinco detenidos por organizar los saqueos en Barcelona y Valencia

Ya son cinco las detenciones en relación con los canales de mensajería, por lo que la investigación sigue abierta

Los dos jóvenes están presuntamente vinculados con los canales de comunicación de 'Blocus' relacionados con los saqueos en Barcelona y Valencia

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Uno de los tres detenidos en la provincia de Valencia (cinco en toda España) por instigar a la comisión de disturbios y saqueos en la capital valenciana supone para la Guardia Civil el fundador e impulsor del movimiento Blocus en España. La detención de esta persona, cuya edad no se ha precisado, se ha producido este viernes en la localidad valenciana de Picanya.

Los investigadores creen que está relacionado tanto con los disturbios que se produjeron el pasado 24 de octubre en Barcelona, como con las movilizaciones, a través de redes sociales, para provocar otros similares mañana sábado en València, donde los comercios ya se están blindando por miedo.

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En el marco de la investigación de estas convocatorias la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha informado de que se han producido cinco detenciones.

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Cinco detenciones

La primera, conocida este miércoles, la de un menor de 17 años en Valencia. Posteriormente un joven de 18 años en Alfafar, un tercer sospechoso en Picanya -el considerado como fundador de Blocus España- y otros dos jóvenes en Bilbao y Lleida.

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Respecto al considerado como creador del referido canal y principal instigador de los disturbios, la Guardia Civil le atribuye la creación y administración de grupos de Telegram desde los que se coordinaban estas acciones, dirigidas al saqueo y al pillaje bajo la apariencia de protestas estudiantiles.

Desde su perfil en Telegram difundió un vídeo en el que aparece un encapuchado que se autoproclama líder de Blocus; la Guardia Civil sospecha que él mismo se presentaba como tal.

Estos hechos podrían constituir delitos de desórdenes públicos agravados y organización criminal, sin perjuicio de la calificación que resulte de la instrucción.

Captación de seguidores en TikTok

La captación de seguidores se realizaba a través de TikTok, cartelería elaborada con IA y códigos QR que derivan a otros grupos de Whatsapp y Telegram. Los organizadores pedían difundir los enlaces en grupos de clase y otros espacios del entorno escolar, lo que facilitaba la llegada de las convocatorias a menores de edad.

En esos mensajes se pedía a los seguidores acudir a los encuentros con mochilas, material escolar y pancartas para aparentar una reivindicación estudiantil, pero también vestir ropa negra y máscaras para dificultar la identificación.

Para los agentes, estas consignas revelan que la protesta se utilizaba como cobertura de acciones violentas previamente planificadas.

Para el 31 de octubre se había previsto reunir a los participantes en un punto general y comunicar después, mediante un chat privado, qué establecimientos carecían de presencia policial.

Principales objetivos: joyerías, tiendas de lujo y grandes almacenes

El objetivo era dirigir los saqueos en tiempo real hacia los comercios considerados más accesibles.

En las conversaciones intervenidas por los investigadores se señalaron joyerías, tiendas de lujo y grandes almacenes. Además, algunos participantes propusieron incendiar comercios e incluso el Ayuntamiento de Barcelona. También se detectaron medidas para borrar mensajes y trasladar las comunicaciones a canales más cerrados.

Los investigadores detectaron igualmente preparativos para nuevas convocatorias durante las semanas siguientes en Barcelona y otras ciudades españolas. La difusión en grupos escolares y el hecho de que la mayoría de los detenidos el 24 de octubre fueran menores de edad evidencian "la especial exposición de los adolescentes a estas convocatorias", subraya la Guardia Civil.

Esta operación la han desarrollado la Jefatura de Información y las Secciones de Información de las Zonas de Cataluña y Comunitat Valenciana de la Guardia Civil.