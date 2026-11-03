Muere un peatón cuando cruzaba la Ronda Litoral en el distrito de Sant Andreu de Barcelona

Con esta víctima son 16 las personas fallecidas en siniestros de tráfico en Barcelona este año.

Las principales hipótesis del accidente de tráfico en Malva, Zamora, en el que han muerto un hombre, su hija y sus dos nietos de 2 y 3 años

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Un hombre de 31 años ha muerto la madrugada de este martes cuando cruzaba la Ronda Litoral (B-10) de Barcelona, en el punto kilométrico 0,1 a la altura del distrito de Sant Andreu, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Los hechos han sucedido a las 2.20 y la Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UCAT) de la Guàrdia Urbana investiga las causas del accidente.

Además, el consistorio ha activado el Servei d'Urgències i Emergències Socials (CUESB) para atender a los familiares de la víctima.

Con esta víctima son 16 las personas fallecidas en siniestros de tráfico en Barcelona este año.