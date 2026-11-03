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Muere un peatón cuando cruzaba la Ronda Litoral en el distrito de Sant Andreu de Barcelona

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Muere un peatón cuando cruzaba la Ronda Litoral en el distrito de Sant Andreu de Barcelona. Europa Press
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Un hombre de 31 años ha muerto la madrugada de este martes cuando cruzaba la Ronda Litoral (B-10) de Barcelona, en el punto kilométrico 0,1 a la altura del distrito de Sant Andreu, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Los hechos han sucedido a las 2.20 y la Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UCAT) de la Guàrdia Urbana investiga las causas del accidente.

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Además, el consistorio ha activado el Servei d'Urgències i Emergències Socials (CUESB) para atender a los familiares de la víctima.

Con esta víctima son 16 las personas fallecidas en siniestros de tráfico en Barcelona este año.

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