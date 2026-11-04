Un joven de 22 años ha muerto esta madrugada tras una agresión con arma blanca en la calle Ibón de Plan del barrio de Miralbueno de Zaragoza

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional ya se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos

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ZaragozaUn joven de 22 años ha muerto esta madrugada tras una agresión con arma blanca en la calle Ibón de Plan del barrio de Miralbueno de Zaragoza, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

La agresión ha ocurrido pasada la medianoche y hasta el lugar se ha trasladado una ambulancia de los Bomberos de Zaragoza, que no han podido salvarle la vida.

Investigan la muerte de este joven de 22 años en Zaragoza

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional ya se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos. Según han podido conocer medios locales como 'El Periódico de Aragón', la calle en la que se ha producido la agresión mortal se encuentra precintada. En concreto, la zona de los contenedores de basura "próximos a una urbanización de la calle Ibón de Plan", informan desde el medio de comunicación anteriormente citado.

"También se trabaja en todas las posibles líneas de investigación sobre las causas de este siniestro, mientras los residentes asisten expectantes a todas las noticias que les llegan sobre la identidad de la posible víctima", termina explicando el diario aragonés.