Pedro Sánchez respalda a Óscar Puente por "dar la cara" y dimitir "por las víctimas": "Dignifica nuestro país"

El gesto de Gabriel Rufián con Óscar Puente tras anunciar su dimisión: “Has sido un gran ministro”

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MadridPor sorpresa, en su último turno de palabra, después de más de cuatro horas de comparecencia, Óscar Puente ponía su dimisión sobre la mesa. Según el ministro, la decisión estaba tomada desde el mismo día del accidente, aunque lo haya negado durante estos seis días desde que ocurriese el accidente ferroviario de Urda.

Ya en los pasillos, el mismo Puente explicó que al presidente del Gobierno se lo acababa de comunicar él mismo, solo unos minutos antes de hacerlo público. Óscar Puente se guardó para el final de su comparecencia la reflexión sobre su renuncia y los motivos que le habían llevado a tomar esa decisión.

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La renuncia de Óscar Puente

Un anuncio que cogía por sorpresa a los diputados, que llevaban toda la tarde pidiéndole la dimisión, a excepción de los del PSOE y Bildu. Sorpresa para todos porque ni ayer, ni en sus sucesivas comparecencias públicas después de la tragedia, Óscar Puente había mostrado ninguna intención de dimitir.

Llegaba al Congreso cargado con muchos papeles, entre ellos una carpeta roja, nadie sabía su contenido hasta que la abrió al final de su intervención, en ella guardaba su dimisión. Óscar Puente comunica su dimisión seis días después del accidente ferroviario de Urda que ha dejado 69 muertos.

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En la comparecencia el que fuese ministro deja claro que renunciaba a sus intereses personales y aseguraba que es una decisión que tuvo clara desde el primer momento: "La tomé los primeros minutos según me dirigía al centro de Adif".

La gran mayoría de los grupos pedían su dimisión. No solo PP y Vox exigían su renuncia, sus socios del Gobierno también dejaban clara su postura y pedían la dimisión de Puente. Las formaciones políticas piden su salida tras una cadena de errores sin justificación.

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Terminaba su comparecencia entre aplausos del PSOE y de algunos socios como ERC. También recibió numerosos abrazos y una confesión al oído de Rufián en la que le felicitaba y le reconocía que había sido "un gran ministro". Tras recibir estos aplausos y cerrar su carpeta roja, Óscar Puente ponía punto y final a una gestión marcada por la controversia.

Sánchez respalda a Puente por "dar la cara" y dimitir "por las víctimas": "Dignifica nuestro país"

Con la renuncia ya anunciada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendía al exministro de Transportes y Movilidad Sostenible por "dar la cara" y "soluciones" para después dar "un paso al lado" por "respecto a las víctimas".

"Políticos como él dignifican a nuestro país", añadía en un mensaje en 'X', en el que ha achacado la renuncia de Puente a "la dignidad" y la "voluntad propia", así como por deferencia hacia el "proyecto progresista".

El jefe del Ejecutivo ha defendido que la decisión del extitular de Transportes "demuestran" que "no todos somos iguales" porque "unos solo dan lecciones" mientras "otros lo dan todo", en alusión al Partido Popular.