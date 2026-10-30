La agresión se ha producido a la altura de una discoteca ubicada en esta céntrica calle de la capital del Jerte.

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Un joven de 22 años ha fallecido este viernes en una calle de Plasencia (Cáceres) tras ser agredido con un arma blanca por otro hombre, quien ya ha sido detenido por efectivos de la Policía Nacional. Los hechos se han producido sobre las 2:00 horas en la calle Talavera cuando un joven de 22 años ha sido víctima de una agresión mortal con arma blanca por parte de otro, de 19 años, han informado fuentes policiales.

El presunto autor fue detenido en su domicilio en una intervención en la que han participado agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. Además del joven de 19 años se ha producido la detención de otro hombre, sin que hayan trascendido más detalles sobre la posible participación de este joven.

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La agresión se ha producido a la altura de una discoteca ubicada en esta céntrica calle de la capital del Jerte. Al parecer la pelea no se produjo a la salida del establecimiento, sino cuando ambos jóvenes bajaban por la calle, por lo que la discusión podría haber comenzado antes.

Los investigadores no descartan que existieran rencillas previas entre ambos. La víctima presentaba dos heridas por arma blanca en el pecho y el costado izquierdo. La víctima fue trasladada al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, donde ha fallecido.

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Agentes de la Policía Científica y Judicial se han hecho cargo de la investigación y durante esta jornada han revisado las grabaciones de las cámaras de vigilancia de los comercios de la zona, además de tomar declaración a testigos, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.