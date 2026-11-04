Muere un trabajador de 41 años al caer desde cuatro metros en una planta de reciclaje de Almería

Claudia Barraso 04 NOV 2026 - 16:47h.

Las causas de la caída se desconocen, pero los sanitarios no pudieron hacer nada para salvarle la vida

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Un trabajador de 41 años ha muerto tras precipitarse desde una altura de cuatro metros mientras estaba realizando sus labores como albañil en una planta de reciclaje situada en la carretera de Cuevas de los Medina, en Almería.

Según informa ‘Diario de Almería’, el accidente se ha producido pasada la una y media de la tarde, tal y como confirmaron al mismo medio los servicios de Emergencia 112 Andalucía, quienes acudieron hasta el lugar junto a varias patrullas tras recibir el aviso de que un hombre se había caído de las instalaciones.

El mismo medio ha podido saber que el fallecido trabajaba como albañil para una empresa externa y que se encontraba realizando labores de remate en la planta de reciclaje cuando se ha precipitado desde una altura de cuatro metros. Las causas por las que se produjo la caída se desconocen.

No pudieron hacer nada por salvarle la vida

El centro de coordinación de emergencias ha dado aviso al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Nacional, que se han movilizado hasta el lugar del accidente. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios, solo han podido confirmar su fallecimiento.

El hombre, cuya identidad no ha trascendido, tenía 41 años y los sanitarios han confirmado que la muerte se produjo en el mismo lugar de la caída, que no pudieron estabilizarle ni tuvieron tiempo de llevarlo al hospital.

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Como establece el procedimiento habitual ante este tipo de sucesos, el 112 ha dado aviso al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo, organismos competentes en materia de seguridad y salud laboral. Por el momento, no han trascendido las causas concretas de la caída ni las circunstancias en las que el trabajador se encontraba desarrollando sus tareas.