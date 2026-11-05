El acusado, que se enfrenta a 16 años de cárcel, niega la agresión, haber tenido una relación con la víctima y dice que estaba obsesionada con él.

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El juicio se ha celebrado en la mañana de este jueves 5 de noviembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia. El presunto agresor se enfrenta a una pena de, al menos, 16 años de cárcel. En el juicio ha declarado que nunca mantuvo una relación con la víctima, que estaba obsesionada con él y era drogodependiente. Los hechos de los que se le acusan son duros. Apalizar a la mujer en su domicilio de Bétera, volver a la casa luego para remartla al grito de "te voy a matar" echándole ácido a la cara y dejarla allí inconsciente.

De hecho, la mujer estuvo tres días tirada en el suelo, abandonada a su suerte, hasta que una amiga y la policía y la encontraron con el quince por ciento de su cuerpo quemado en el costado y la espalda y con hormigas subiéndole por las heridas, según relata el diario Hoy. El caso, pese a las palabras del presunto agresor que niega una relación, ha sido investigado como caso de violencia machista.

"Estaba muerta, recuerdo la UCI y la morfina para el dolor"

"Estaba muerta, lo último que recuerdo es una sombra por detrás y después ya en la UCI del hospital, con coágulos en el cerebro y la morfina para el dolor", confiesa la mujer, viva de milagro, que ha declarado que había mantenido una relación de pareja durante cerca de un año con su presunto agresor. La mujer ha confirmado que el hombre la golpeó, que la solía agredir sexualmente y la obligaba a consumir droga. "Tengo miedo", ha confesado la víctima antes de comenzar su declaración ante el tribunal detrás de un parabán.