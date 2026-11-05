Piden prorrogar la prisión al violador de Somió, en Gijón, hasta la celebración del juicio

El individuo se encuentra en el centro penitenciario de Dueñas, en Palencia, y asistió a la vista por videollamada desde el penal.

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Boris S. M. está acusado de violar a una menor en el camino de los Lirios, en Somió. Todo fue premeditado. Esperó a la menor tras unos arbustos tras vigilar sus recorridos previamente. Tenía listo el lugar donde iba a cometer la violación. Sabía que la joven, ya anochecido, solía regresar a casa por ese lugar casi siempre a la misma hora. Cuando pasó caminando, la abordó tapado con un pasamontañas y la llevó hasta donde tenía previsto cometer la agresión.

Detenido gracias al ADN de su padre, también agresor sexual

La víctima, que presentó una denuncia, no pudo ver a su agresor, según adelantaba en su día 'La Nueva España', ya que le tapó los ojos con una cinta y le ató las manos. Sin embargo, pese a las precauciones del detenido, los investigadores consiguieron una pequeña muestra de ADN de la ropa de la joven.

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Su premeditación llegó hasta tal punto que intentó que la violación quedara impune. Para ello llegó a lavarla para evitar dejar su perfil genético en el cuerpo de la víctima. No logró su objetivo. La suerte estaba del lado de la víctima. Tras una compleja investigación los agentes consiguieron identificarle gracias al ADN de su padre, que sí figuraba en la base de datos de delincuentes sexuales. Gracias a ello se pudo cotejar la pequeña muestra de ADN que dejó el agresor en la ropa de la víctima.

El hombre opuso resistencia durante su arresto y acabó en el hospital

El hombre fue detenido apenas unas semanas después en el piso en el que tenía alquilada una habitación en la calle Ribadesella. Durante el arresto opuso resistencia y resultó lesionado, por lo que tuvo que ser ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. Sus antecedentes delictivos eran amplios, no en vano, ya de joven el hombre pertenecía a la 'banda del Seat' especializada en alucinajes.

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La Fiscalía y la acusación particular han solicitado hoy, según adelanta El Comercio, la prórroga de la prisión provisional tras cumplirse el máximo de los dos años de prisión privisional. Como aún no hay fecha para la celebración del juicio y ante el riesgo de fuga, lo más probable es que esa petición sea aceptada. El individuo se encuentra en el centro penitenciario de Dueñas, en Palencia, y asistió a la vista por videollamada desde el penal. Se puede enfrentar a, al menos, 15 años de prisión.