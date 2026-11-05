Manuel Pimentel Granada, 05 NOV 2026 - 09:30h.

La víctima se acercó al presunto agresor para invitarle a abandonar el local ante su aparente estado de embriaguez

El supuesto agresor respondió agrediéndo con un plato a la víctima, que cayó al suelo sufriendo varias lesiones, y la amenazó de muerte

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La Policía Nacional ha detenido en Granada a un hombre de 44 años con numerosos antecedentes policiales por agredir con un plato y amenazar de muerte a la empleada de una cafetería de la capital.

El suceso ha tenido lugar pasadas las 21:00 horas de este martes 3 de noviembre en la terraza de una cafetería situada en una de las principales avenidas del distrito Norte, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Al parecer, la camarera se dirigió hacia el detenido, un varón de 44 años, para invitarle a abandonar el establecimiento que se encontraba en estado de embriaguez y no quería hacer ningún tipo de consumición.

La tiró al suelo y siguió la agresión

Ante la petición de la empleada, el individuo reaccionó de forma agresiva cogiendo un plato de una mesa y agediendo con el utensilio a la víctima en la cabeza, causándole diversas heridas, haciendola caer al suelo donde continuó agrediéndola mientras la amenazaba de muerte.

Tras ser avisados de lo ocurrido, la Policía Naciona se presentó hasta el establecimiento de hostelería donde los agentes pudieron ver cómo la víctima presentaba numerosas lesiones en la cara y la rodilla, la ropa rasgada y una fuerte contusión a la altura de uno de los ojos. La agredida fue trasladada a Urgencias para ser atendida pro las lesiones sufridas.

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Tras recopilar la información, los agentes iniciaron la búsqueda del presunto agresor, que huyó del lugar y realizaron una batida por la zona, siendo interceptado en un parque ubicado cerca de un centro comercial del distrito Norte de Granada.

El hombre fue requerido por los agentes para que se identificara, a lo cual se negó, tras lo cual ha sido detenido como presunto autor de los delitos de amenazas y lesiones. Ya ha sido puesto a disposición judicial.