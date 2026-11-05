La menor realizó dos dibujos, uno con el rostro del hombre con una cicatriz y otro con detalles de sus tatuajes

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El dibujo realizado por una niña de 8 años ha permitido a la Guardia Civil de Zaragoza, identificar, localizar y detener a un hombre de 48 años acusado de haber intentado retenerla en la localidad de Borja, Zaragoza.

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La agarró del brazo y la arrastró

Según ha informado la Guardia Civil de Zaragoza ,a través de su portavoz, Ana Cristina Otín, los hechos ocurrieron el pasado 13 de octubre al mediodía, cuando la niña coincidió en el portal del edificio donde reside con un hombre que, tras saludarla, la agarró del brazo y trató de llevársela con la excusa de darle golosinas. La menor consiguió zafarse y huir hasta su domicilio. Durante la huida, además, el hombre supuestamente la amenazó diciéndole que volvería a por ella si contaba lo sucedido a sus padres.

Días después, en el transcurso de la investigación, los padres entregaron a los agentes un dibujo realizado por la niña en el que describía las características físicas de esta persona. En ese boceto, la menor representó lo que podrían ser varios tatuajes en los brazos y una cicatriz en el rostro, unos detalles que resultaron determinantes para orientar las pesquisas.

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La Guardia Civil destaca que este dibujo se convirtió en “un elemento clave” para los investigadores, al proporcionar una referencia visual de gran utilidad sobre el presunto autor. A ello se sumó que la menor manifestó haber visto previamente a esta persona por las inmediaciones de un parque de la localidad.

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Con la información aportada por la niña y tras varios días de operativos e intensas gestiones en Borja, los agentes lograron identificar al sospechoso. Según la Guardia Civil, las características reflejadas en el dibujo, especialmente los tatuajes y la cicatriz, presentaban una gran similitud con las que portaba el hombre finalmente localizado.

El presunto autor fue localizado el 30 de octubre. Se trata de un varón español de 48 años, residente en una localidad próxima a Borja, al que se le investiga por un supuesto delito de detención ilegal.