Cuatro detenidos por el secuestro de un hombre en Briviesca, Burgos

Cuatro personas, tres hombres y una mujer, han sido detenidos tras el secuestro de un hombre en Briviesca

Huyen de un control en Barcelona y cuando los atrapan encuentran a un hombre secuestrado en el maletero

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Cuatro personas, tres hombres y una mujer, han sido detenidos en una operación desarrollada este miércoles por la Guardia Civil después de recibir un aviso de que un hombre había sido secuestrado e introducido por la fuerza y a golpes en un vehículo en Briviesca, en Burgos.

El caso se encuentra bajo investigación y, si bien no se descarta ninguna hipótesis, fuentes de la Guardia Civil han indicado a EFE que la que toma más fuerza es que lo ocurrido responda a un ajuste de cuentas, y han explicado que el hombre agredido ha sido traslado al hospital con "lesiones serias".

Ha sido un guardia civil retirado el que ha dado aviso este miércoles por la mañana cuando, a salir de su casa, en Briviesca, ha visto cómo tres hombres metían por la fuerza y a golpes a un cuarto en un vehículo, y abandonaban el lugar todos ellos a bordo del mismo.

Una patrulla ha interceptado al vehículo

El aviso ha movilizado a varias patrullas de la Guardia Civil que, con la descripción del vehículo dada por el alertante, han iniciado una búsqueda que ha concluido en Monasterio de Rodilla, a unos 15 kilómetros de Briviesca, donde una patrulla de Tráfico ha interceptado el vehículo.

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En el interior viajaban cinco personas: una mujer y cuatro hombres, entre ellos, el hombre al que el agente retirado había visto introducir a la fuerza en el vehículo; la víctima presentaba lesiones por las que ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Burgos. La investigación continúa abierta para tratar de esclarecer lo ocurrido.