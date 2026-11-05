Aumentan la condena del asesino de Henry Nowak por su crueldad al filmar su agonía y burlarse de él

La justicia dictamina que mostró una "crueldad incomprensible" al "filmar y burlarse" del estudiante tras apuñalarlo varias veces.

El emotivo mensaje de la hermana de Henry Nowak, asesinado en Reino Unido: "Siempre serás mi mejor amigo, vuela alto, hermano"

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El asesino de Henry Nowak ha visto aumentada su condena de 21 a 25 años en el Tribunal de Apelación, después de que los jueces dictaminaran que mostró una "crueldad incomprensible" al "filmar y burlarse" del estudiante tras apuñalarlo varias veces. Vickrum Digwa, de 23 años, "utilizó repetidamente" un cuchillo ceremonial, que tenía una hoja de ocho pulgadas, contra el el joven Nowak, de 18 años, que estaba "desarmado e indefenso", en Southampton el 3 de diciembre, ha adelantado el diario Daily Mail.

En el Reino Unido, los sijs tienen permitido legalmente portar un cuchillo Kirpan en público, ya que está protegido por leyes de exención religiosa. Sin embargo, se descubrió que Digwa tenía un pequeño Kirpan alrededor del cuello que cumplía con su obligación religiosa y la hoja 'Shastar' que llevaba consigo era mucho más grande, alrededor deocho pulgadas.

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Mientras agonizaba, Digwa filmó al joven y mintió a la policía, afirmando que la víctima lo había insultado y atacado por motivos racistas. Esto provocó la detención de Nowak antes de que recibiera atención médica. Las imágenes grabadas por las cámaras corporales de la policía que mostraban a los agentes esposando a Nowak, provocaron una conmoción en Reino Unido. En las imágenes, que provocaron enormes protestas, se podía oír al señor Nowak diciendo repetidamente "Me han apuñalado", a lo que un agente respondió: "No creo que sea así, amigo".

Digwa fue condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 21 años en junio, pero hoy su pena mínima se ha incrementado a 25 años. En sus declaraciones, la jueza destacó cómo el comportamiento de Digwa tras apuñalar al señor Nowak lo había degradado y humillado aún más. Las imágenes, que constan de dos vídeos separados, incluyen primeros planos del rostro de Nowak mientras yacía sangrando en el suelo. "En ese momento, Digwa estaba filmando a Henry mientras yacía sangrando, visiblemente deteriorado, aunque consciente", dijo la jueza.

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La filmación incluyó primeros planos del rostro de Henry. Mientras tanto, Digwa y su hermano lo insultaban a gritos, llamándolo "puto cabrón", acusándolo de estar borracho e intentando que se incorporara.

La jueza considera que la filmación, en la que ambos se "regodeaban verbalmente", fue un "acto deliberado de degradación" y una muestra de "crueldad incomprensible".

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Hoy, también la solicitud de apelación contra la sentencia por parte del asesino, que la consideraba excesiva, fue rechazada.

En un comunicado emitido tras el fallo, la familia del joven Nowak afirmó que se enfrentan a un "dolor de por vida", pero acogió con satisfacción la decisión de aumentar la condena de Digwa. "Esta decisión representa un paso importante hacia la justicia para Henry y nuestra familia. Pero ninguna condena, por larga que sea, podrá devolverle la vida a Henry. Nuestro hijo tenía solo 18 años. Tenía todo su futuro por delante, un futuro que fue cruelmente truncado.y se lo robaron innecesariamente. Nos han impuesto una condena de por vida de dolor. No hay apelación para nosotros, no hay alivio para nuestro sufrimiento y no hay perspectiva de recuperar jamás a nuestro hijo.

"Si bien la decisión de hoy es bienvenida, nuestra lucha por la justicia está lejos de haber terminado. Mientras tanto, jamás abandonaremos nuestra lucha por la verdad, la rendición de cuentas y un cambio significativo. Henry no se merece menos".