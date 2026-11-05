La investigación contra Thomas Markle da un giro radical: las autoridades filipinas ponen el foco también en su hijo.

Hallan pornografía infantil en la casa del padre de Meghan Markle en Filipinas

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La investigación que afecta a Thomas, padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, por presunta posesión de material de abuso sexual infantil ha ampliado sus pesquisas a Thomas Markle Jr., hermano de la duquesa, después de recibir nuevas informaciones sobre la posible presencia de menores de edad en una vivienda vinculada a él en Cebú.

Una novedad que ha provocado una gran sorpresa, ya que fue precisamente Thomas Jr. quien puso el caso en conocimiento de las autoridades tras entregar dispositivos con imágenes muy sensibles que aseguró que eran de su padre.

Thomas Markle Jr., de 60 años, siempre ha sostenido que encontró cuatro cajas con fotografías y vídeos que representarían abusos sexuales a menores por parte de su padre. Según su versión, el hallazgo se produjo mientras buscaba un teléfono antiguo que pudiera utilizar el padre de su novia. Tras lo encontrado, el hermano de Meghan dice que examinó otros objetos y dispositivos informáticos con ayuda de un técnico, y que descubrió todavía más material.

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El hijo de Thomas Markle Jr afirmó que decidió poner los hechos en conocimiento de las autoridades. Según las informaciones publicadas, también había contactado con organismos estadounidenses, entre ellos el FBI, para comunicar sus sospechas.

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“Hay indicios que sugieren que el hijo también podría estar involucrado en el crimen”

Thomas Markle Jr. hermanastro de la duquesa de Sussex, ha sido así señalado como persona de interés en la investigación en curso sobre imágenes de abuso sexual infantil encontradas entre las pertenencias de su padre, Thomas Markle. El anuncio fue realizado el jueves por el secretario del Interior de Filipinas, Jonvic Remulla. “Hay indicios que sugieren que el hijo también podría estar involucrado en el crimen”, dijo durante una conferencia de prensa en Manila. “Pero por ahora solo es una persona de interés; aún no se le trata como sospechoso. Lo sabremos en los próximos días".

Según Remulla, se descubrieron más de 7.000 fotos y un vídeo, todos ellos de menores de edad, tanto varones como mujeres, de ascendencia asiática, latina y europea, algunos de tan solo 10 y 11 años. Describió las imágenes como “las muestras más deplorables de impunidad hacia la actividad sexual que jamás haya visto”.

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El señor Markle padre, distanciado de Meghan, fue trasladado a una residencia para pacientes con demencia, lo que generó temores de que el FBI no pudiera interrogarlo. El señor Remulla afirmó que el señor Markle hijo aún se encontraba en la ciudad de Cebú al momento del anuncio.

El hermano de Meghan ha declarado ante los investigadores ante el hecho de que chicas menores entraran en su casa con aparatos de iluminación que "simplemente hacía videos de TikTok", "pero en ningún lugar encontramos chicas menores de edad cuando examinamos su cuenta de TikTok, por lo que es una persona de interés".

El periódico The Sun, que ha estado hablando con el Markle Jr. durante semanas, dijo que la afirmación sobre las niñas "menores de edad" había sido hecha por una vecina que había visto a jóvenes parientes de la prometida filipina de Markle Jr. en la propiedad. Según este medio, su pareja desde hacía dos años, Rose, había declarado a la policía que sus hermanos menores, de 11, 14, 16 y 17 años, la visitaban con frecuencia a ella y a Markle Jr. en la propiedad, al igual que una sobrina de tres años.

La reacción de Meghan al ver a su padre involucrado en un caso de abuso infantil

La duquesa de Sussex ha desvelado tras enterarse de las acusaciones contra su padre que había cortado toda relación con él en 2019 tras recibir una carta en la que lo acusaba de abuso infantil, para proteger a sus propios hijos de él. Esa carta fue enviada por la primera esposa de Thomas Markle a la Policía Metropolitana, que la entregó a Meghan y al príncipe Harry.

"Espero que ahora se pueda entender que, a pesar de las distorsiones que algunos medios de comunicación han difundido a lo largo de los años, el distanciamiento con mi padre y mi decisión de no permitir que tenga contacto con nuestros hijos obedecen a una única razón: protegerlos. Confiaba en que las autoridades estuvieran haciendo lo mismo para proteger a otras familias".

La duquesa de Sussex reaccionó ante las acusaciones a su propio padre que, "aunque la magnitud de lo que ahora ha salido a la luz resulta más repugnante de lo que uno podría imaginar", su deseo es "que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes".

Por su parte, Thomas Markle padre ha negado las acusaciones. Según 'The Independent', el padre de Meghan ha calificado de "mentiras repugnantes" las afirmaciones que se han hecho contra él.

Sin embargo, Thomas Markle ha admitido haber viajado al Lejano Oriente en el pasado con fines sexuales, pero ha negado rotundamente las acusaciones de haber estado con menores de edad y ha acusado a su hijo de inventarse dichas acusaciones por dinero. De hecho, Roslyn Loveless, la primera esposa del Thomas Markle, afirma que él admitió haber viajado al Lejano Oriente para tener relaciones sexuales con chicas jóvenes. "Fue a Filipinas y Tailandia porque allí las niñas de 12 años son mayores de edad".

Su otra hija, Samantha Markle, también ha salido en su defensa y ha asegurado que las acusaciones carecen de fundamento.