Manuel Pimentel Málaga, 05 NOV 2026 - 11:18h.

La Audiencia Provincial ha establecido cinco años de vigilancia al agresor, que sufría esquizofrenia y trastornos por consumo de cannabis, tras ser absuelto de un delito de intento de homicidio

La madre, que sufrió graves heridas en órganos vitales y tuvo que ser operada para salvar su vida, ha renunciado a la indemnización y el fallo ha sido dictado por conformidad

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Su hijo la asestó siete puñaladas mientras trataba de hacer volar una bombona de butano prendiéndole fuego. Ocurrió en la casa donde madre e hijo convivían en Málaga. A pesar de las graves lesiones que sugrió, la mujer sobrevivió al ataque y el hombre fue detenido por la policía. Ahora la Audiencia Provincial ha absuelto al hombre acusado de intentar matar a su madre.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las nueve de la noche del 12 de diciembre de 2024 en la calle Princesa, ubicada en el barrio de Huelin. La mujer, que tenía 55 años el día del suceso, entró en la cocina alarmada por un ruidio y vio a su hijo de 21 intentando provocar un incendio a una bombona de butano.

Para impedirlo, la víctima le arrebató el mechero y apartó a su hijo de la bombona. En ese momento el individuo cogió un cuchillo y se lo clavó en el ojo izquierdo, propinándole otras seis puñaladas por la espalda. Al llegar los servicios de emergencias los agentes pudieron detenerlo después de que intentara huir por una terraza.

Lesiones graves

Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió graves heridas con afectación de órganos vitales y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica. Presentaba seis heridas incisas en la parte posterior del tórax, un derrame pleural, dos lesiones pulmonares y una fractura de la novena costilla izquierda.

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Además, tenía una herida en el párpado superior del ojo izquierdo a causa del apuñalamiento y le han quedado secuelas estéticas de nivel moderado. Para su recuperación, la mujer necesitó cinco días de hospitalización y estuvo otros 70 días impedida.

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La sentencia subraya que, de no haber sido adecuadamente atendida por los sanitarios, podrían haberse producido complicaciones importantes que hubieran causado la muerte de la perjudicada.

Esquizofrenia y consumo de cannabis

La sentencia declara probado que el agresor, que ha permanecido privado de libertad desde el día de los hechos hasta la celebración del juicio en septiembre de 2026, sufría “una descompensación psicopatológica de su patología de base, esquizofrenia y trastorno de conducta y del comportamiento por consumo de cannabinoides”.

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Aquella noche, el joven sufrió una descompensación con alucinaciones, mutismo, bloqueo mental y una crisis de angustia. Un estado que "anuló totalmente su capacidad intelectiva y volitiva" y por el que acabó ingresado de urgencia e involuntariamente en la Unidad de Agudos.

Condena de conformidad

Precisamente por esa alteración psíquica, el tribunal aplica la eximente completa de anomalía o alteración psíquica, recogida en el artículo 20.1 del Código Penal, aunque también aprecia la agravante de parentesco, porque la víctima es su madre.

No obstante, el autor de los hechos ha sido absuelto del delito de homicidio en grado de tentativa y se le impone una medida de seguridad de cinco años de libertad vigilada. Durante este tiempo tendrá la obligación de seguir tratamiento médico externo o someterse a control médico periódico adecuado a su enfermedad o addiciones.

La resolución fue dictada de conformidad de las dos partes implicadas después de que el acusado y su defensa aceptaran la calificación definitiva del Ministerio Fiscal y de la acusación particular. El fallo, que ha sido declarado firme, impone al autor las costas procesales mientras que la madre ha renunciado a la indemnización que pudiera corresponderle por estos hechos.