Los bomberos salvan a un caballo atrapado en un depósito en Torà gracias a la excavadora de un vecino

Se pudo rescatar al animal del que no hay constancia de que haya sufrido heridas.

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Es una de las actuaciones que los bomberos de Cataluña van a tardar en olvidar. Un caballo quedó atrapado en un depósito subterráneo y, para sacarlo, tuvieron que usar la excavadora de uno de los vecinos. Afortunadamente, se pudo salvar al animal después de un rato de esfuerzo, y aunque no ha trascendido el estado exacto del animal después de los momentos de angustia, no hay constancia de que haya quedado herido.

Los hechos ocurrieron en Torà, en el Solsonès. Una persona llamó al teléfono de emergencias 112 para informar de que su caballo había caído dentro del depósito de una depuradora y ni podía salir por su cuenta ni el propietario podía sacarlo de ninguna manera. Los Bombers se activaron y enviaron hacia allí varios efectivos para rescatar al animal. Al llegar, se encontraron con la situación: el caballo había caído de alguna manera por un pequeño agujero, pero salir era bastante más complicado que entrar.

Pero un vecino aportó la solución: su excavadora. Los Bombers no usaron la máquina para hacer un agujero, sino que le ataron unos cables elásticos, diseñados para sujetar cargas, y los ajustaron al cuerpo del animal atrapado.

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Al mover el brazo de la excavadora, pudieron levantar al caballo y, finalmente, se lo sacó de su cautiverio. Una vez fuera, se atendió al animal.