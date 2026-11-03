Un alemán de 20 años ha sido rescatado en Los Alpes tras ser sorprendido por un fuerte temporal con nieve

Tras su rescate, el equipo ha detallado que, si no fuese por su trabajo, el joven habría acabado falleciendo en las montañas

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Angustia en la montaña austriaca de Mühlbach durante el rescate de un escalador de 20 años que fue abandonado por sus amigos en pleno temporal. Según han informado el equipo de rescate que participó en este rescate durante la noche del sábado 31 de octubre y que duró 14 horas, el escalador fue localizado en condiciones "extremadamente adversas" y completamente "exhausto" en una altitud de, aproximadamente, 2.600 metros

Todo comenzaba cuando tres jóvenes alpinistas alemanes comenzaron a escalar la vía ferrata Königsjodler (macizo de Hochkönig) durante la tarde del sábado 31 de octubre, a pesar de una advertencia de otra alpinista y de un pronóstico meteorológico extremadamente adverso que pronosticaban las fuertes nevadas que acabaron cayendo en la zona.

El angustioso rescate de este joven de 20 años

En uno de los momentos de la travesía, a unos 2.600 metros de altitud, uno de los tres jóvenes alemanes que se encontraban de ruta no pudo avanzar más y realizó una llamada de emergencia alrededor de las 19:00 horas. "Sus compañeros continuaron su ascenso y llegaron al Matrashaus (2.941 m), que ya estaba cerrado, esa misma noche", indican los rescatistas.

Nada más recibir la llamada, el equipo de rescatistas de montaña de Mühlbach ascendieron desde el Stegmoosalm para llegar hasta el joven alpinista de 20 años, exhausto e hipotérmico. "El ascenso en sí fue todo un reto para nuestro equipo debido a las condiciones meteorológicas", declaró Wolfgang Haggenmüller, jefe de operaciones y de la delegación local en Mühlbach.

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Según se ha informado en el comunicado emitido por el equipo, el jefe de operaciones y el jefe del equipo de rescate de montaña del distrito mantuvieron contacto telefónico constante con el escalador, que se encontraba "exhausto e hipotérmico".

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Un equipo de rescate en helicóptero (C14), que había sido alertado, no pudo volar hasta el alpinista alemán debido a las condiciones meteorológicas.

La ruta solo era transitable con crampones, ya que estaba helada y resbaladiza. "Le explicamos al joven alemán que tenía que moverse y que bajo ninguna circunstancia debía descender solo", continúa relatando el comunicado emitido por los rescatadores.

Durante la operación de rescate se produjo otra ola de frío con fuertes nevadas. El joven alemán de 20 años en apuros, que había sido abandonado por sus compañeros, fue rescatado por los 11 rescatistas de montaña poco antes de la medianoche. El descenso se realizó en condiciones extremadamente difíciles y peligrosas.

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No hubiese sobrevivido otra noche

"Lo ataron con una cuerda para el descenso en la nieve profunda. Habían caído unos 20 cm de nieve y el sendero ya no era visible; existía riesgo de caída y la orientación era muy difícil. Además, se estaban produciendo avalanchas en el terreno escarpado. La vida corría peligro para todos. Nuestro equipo solo llegó al refugio Erichhütte a las 8:18 de la mañana, en medio de una fuerte nevada y con muy poca visibilidad", explican.

Tras su rescate, el equipo ha detallado que, si no fuese por su trabajo, el joven habría acabado falleciendo. "Probablemente no habría sobrevivido otra noche allí arriba, con la nieve y en esas condiciones", subraya Gerhard Kremser, director del distrito de Pongau, y añade: "Este incidente demuestra una vez más lo rápido que sobreestimarse, ignorar las advertencias y una mala planificación de la excursión pueden llevar a una situación de vida o muerte. El montañismo también implica saber cuándo dar la vuelta. Las montañas no se van a mover".