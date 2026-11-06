Un camión pierde los frenos y se lleva por delante la terraza de un bar de Mérida, sin causar heridos

Los clientes del bar se han percatado a tiempo y han podido quitarse de la trayectoria del vehículo.

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Un camión que circulaba por las inmediaciones de la conocida calle Marquesa de Pinares, en Mérida, ha perdido los frenos y ha arrollado parte de la terraza de un bar situado al lado del acueducto de Los Milagros.

Los testigos afirman que los clientes que se encontraban en esa terraza se han percatado a tiempo y han podido quitarse de la trayectoria del vehículo. Desde el ayuntamiento emeritense han confirmado a Canal Extremadura que no hay heridos, al menos de gravedad.

Afortunadamente todo ha quedado en un susto y solo hay que lamentar daños materiales.

Las imágenes de Canal Extremadura muestran cómo las dos ruedas delanteras del camión se subieron a la acera en la que había clientes en las mesas y provocaron que buena parte de la terraza resultase dañada.