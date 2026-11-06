Un incendio en un tren de mercancías corta la R4 entre Martorell y Sant Vicenç de Calders

A raíz del incidente, el servicio de Rodalies se ha cortado desde Martorell a Sant Vicenç de Calders, origen y final de la línea R4, y el tramo se realiza con autobuses lanzadera.

La Fiscalía Europea investiga un posible fraude tras el accidente Urda que afecta a fondos destinados a la línea de AVE Madrid-Sevilla

Compartir







El servicio de la R4 de Rodalies se encuentra interrumpido desde Martorell y Sant Vicenç de Calders ha causa del incendio en una locomotora de un tren de mercancías que ha obligado a activar en prealerta el plan de emergencias Ferrocat.

PUEDE INTERESARTE Entregados a sus familias los restos mortales de 66 de los 69 fallecidos en Urda

A raíz del incidente, el servicio de Rodalies se ha cortado desde Martorell a Sant Vicenç de Calders, origen y final de la línea R4, y el tramo se realiza con autobuses lanzadera. En sentido Manresa, solo circulan dos trenes por hora y sentido desde Martorell.

PUEDE INTERESARTE Los investigadores del accidente de Adamuz apuntan a que 47 trenes circularon por el carril fracturado antes del descarrilamiento

Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso del incidente a las 14.08 horas y han activado cinco dotaciones para apagar las llamas. En el tren incendiado no se transportaban mercancías peligrosas.