El Ministerio Público también ha solicitado un año de prisión por un delito continuado de quebrantamiento de condena

El fiscal pide 52 años de cárcel para Jordi Magentí por el crimen de Susqueda: le atribuye los asesinatos de Marc y Paula en el pantano

Compartir







La Audiencia Provincial de Cuenca acoge desde el martes 10 de noviembre el juicio por el triple crimen cometido en Las Pedroñeras (Cuenca) en junio de 2024, en el cual el único acusado se enfrenta a la petición de dos penas de prisión permanente revisable y otros 27 años de cárcel, por los asesinatos de su exmujer y sus dos hijos menores de edad.

Según el escrito de la Fiscalía, el acusado se enfrenta a una petición del Ministerio Público de dos penas de prisión permanente revisable -una por el asesinato de cada hijo- y otros 27 años de prisión por el asesinato de su mujer.

PUEDE INTERESARTE Condenan al padre que lesionó a su bebé de mes y medio al zarandearlo para que no llorara a tres años de prisión

El Ministerio Público también ha solicitado un año de prisión por un delito continuado de quebrantamiento de condena, al considerar que el acusado incumplió la prohibición judicial que le impedía aproximarse y comunicarse con su esposa y ha propuesto, además, prohibirle residir o acudir a Las Pedroñeras en un plazo de 37 años.

"Episodios de violencia, celos y control"

El escrito recoge que la relación matrimonial estaba marcada por "episodios de violencia, celos y control" del acusado sobre su esposa, tanto en su vida personal como en los recursos económicos de los que disponía para el mantenimiento de los menores.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre de unos 60 años y una joven resulta herida en un accidente en la A-66

El 20 de octubre de 2023, la mujer presentó una denuncia contra su marido después de que este supuestamente la insultara y agrediera en la calle, golpeándola y tirándola al suelo, lo que le ocasionó lesiones, por lo que fue condenado por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La sentencia, entre otras cosas, le condenaba a 16 meses de privación del derecho a tener y portar armas y otros 16 meses de prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima y de comunicarse con ella, que debía cumplirse desde el 15 de diciembre de 2023 hasta el 10 de febrero de 2025.

Entró en la vivienda portando un cuchillo y se abalanzó

La Fiscalía ha situado los crímenes entre las 5:00 y las 6:00 horas de la madrugada del 28 de junio de 2024, cuando el acusado habría entrado en la vivienda portando un cuchillo y se abalanzó sobre la mujer primero, a la que propinó dieciocho cuchilladas y luego acabó con la vida de sus dos hijos menores.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Posteriormente, el acusado ocultó los cadáveres en un baúl en una vivienda colindante a la familiar. Ammal tenía 30 años y sus dos hijos eran un niño de 8 años y una niña de 3 cuando fueron asesinados.