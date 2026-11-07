El Ayuntamiento de Montefrío ha informado en su perfil de redes sociales de la muerte de Francisca

La víctima mortal, la más joven de los tres, sufrió un traumatismo en la cabeza y otras lesiones por las que ha muerto siete meses después

Compartir







GranadaUna de las tres personas que el pasado abril fue atacada por un hombre armado con un hacha en Montefrío (Granada), ha fallecido como consecuencia de las lesiones del ataque.

El Ayuntamiento de Montefrío ha informado en su perfil de redes sociales de la muerte de Francisca, una de las tres personas que el pasado 6 de abril resultó herida por el ataque de un hombre de 45 años y de origen magrebí, en prisión provisional por la causa.

Un día de luto oficial

Montefrío ha explicado que la muerte de su vecina se produce después de meses de "lucha, sufrimiento y esperanza" y ha trasladado el pésame a la familia y conocidos de la víctima.

En señal de duelo y respeto, ha decretado un día de luto oficial en este municipio de algo más de 5.000 vecinos ubicado en el Poniente de Granada.

Este ataque ha quedado en manos de la Audiencia Nacional porque pudo tratarse de un atentado terrorista y dejó a otro hombre y otra mujer heridos.

La víctima mortal, la más joven de los tres, sufrió un traumatismo en la cabeza y otras lesiones por las que ha muerto siete meses después de los hechos.