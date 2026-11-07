El siniestro se produjo a las 8:16 horas en el kilómetro 284 de la carretera N-620 en Fuente de San Esteban, Salamanca

"Qué pena más grande, se va uno más de la familia", ha lamentado la ganadería Pedraza de Yeltes donde Curro era mayoral

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SalamancaLuto en el mundo taurino por la muerte del picador de toros Curro Sánchez este 7 de noviembre en un accidente de tráfico al estrellarse su coche contra el pretil de un puente en la provincia de Salamanca.

Así lo han comunicado varios medios locales después de producirse el siniestro vial a las 8:16 horas, concretamente en el kilómetro 284 de la carretera N-620, según ha informado el 112 de Castilla y León.

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El hombre conducía con su turismo por allí, a la altura del pueblo de la Fuente de San Esteban, cuando colisionó con el elemento de contención o seguridad instalado en el paso elevado por donde circulaba.

Ese choque, por causas que se desconocen e investiga la Guardia Civil de Tráfico, provocó que quedase atrapado, herido e inconsciente, tal y como precisaron los testigos en varias llamadas a emergencias.

Curro Sánchez tenía 42 años y era mayoral de una ganadería

A pesar de la llegada al lugar de bomberos de la Diputación de Salamanca y sanitarios del Sacyl, nada pudieron hacer estos efectivos por la vida de Curro Sánchez. Confirmaron su fallecimiento in situ.

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Los equipos de rescate tuvieron que excarcelar su cuerpo del interior del vehículo. Según especifica el portal web especializado 'Mundo Toro', el picador tenía actualmente 42 años.

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Numerosos mensajes de despedida se están publicando en redes sociales. El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra ha expresado su "más profundo pesar" por la muerte de quien era también mayoral de una joven ganadería.

"Qué pena más grande, se va uno de la familia"

En concreto, de la llamada Pedraza de Yeltes, cuya cuenta oficial igualmente ha compartido unas imágenes de Curro acompañadas de la siguiente frase: "Qué pena más grande, se nos va nuestro hombre, uno más de la familia".

Por su parte, la Asociación El Toro de Madrid ha lamentado su pérdida: "Un hombre estrechamente vinculado al campo charro. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos".

Sin "palabras" y "consternado" se ha mostrado un reconocido fotógrafo taurino en su mensaje de la red social X: "DEP amigo. Nos vemos". También el periodista Carlos Martín Santoyo ha admitido estar "impactado" por la noticia.