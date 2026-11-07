Iván Sevilla 07 NOV 2026 - 16:03h.

Cho Jin-woo fue arrollado por un vehículo de carga el 4 de noviembre a las 9:30 horas en la ciudad El Alto de Bolivia

El aventurero con más de 80.000 seguidores y millones de visualizaciones en sus vídeos recorría el mundo en bicicleta

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MadridEl youtuber surcoreano Cho Jin-woo, conocido por los vídeos de su canal Jin's Travel, murió hace unos días tras ser atropellado por un camión en Bolivia. "Ha emprendido su último viaje", lamentó su familia.

Su hermano mayor compartió un mensaje en el que daba a conocer la pérdida: "Con gran pesar, comunicamos que ha fallecido en un accidente de tráfico en el que se vio involucrado un vehículo de gran tamaño".

"Agradecemos, desde lo más profundo de nuestro corazón, a todos aquellos que le brindaron su cariño y apoyo a lo largo de su viaje. Sus amables palabras significan mucho para nosotros", dio las gracias a quienes seguían sus aventuras.

A sus 33 años, tal y como detallan varios medios internacionales o del país latino como 'Bolivia.com', el creador de contenido era conocido en redes sociales por grabar en vídeo sus recorridos por el mundo con su bicicleta.

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Precisamente cuando iba pedaleando por la ciudad boliviana El Alto sufrió el atropello, en la Avenida 6 de marzo a la altura del sector Molino Andino, a las 9:30 horas del miércoles 4 de noviembre.

Fue embestido por un camión que también circulaba por ese punto y, a pesar de que recibió atención de los testigos que presenciaron el siniestro, acabó falleciendo in situ por las graves lesiones causadas del impacto.

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Investigación abierta tras un "hecho fortuito y excepcional"

Según la información publicada por varios medios nacionales que también repite 'Bolivia.com', el conductor no se habría parado a auxiliar a Cho Jin-woo, pero pudo ser detenido posteriormente gracias a la colaboración de otras personas.

No obstante, hay una investigación abierta para corroborar lo ocurrido, aunque en unas primeras declaraciones el camionero implicado habría confesado que "no había visto" la bicicleta, tal y como informa el citado diario digital del país latino.

Desde la Cancillería de Bolivia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, han manifestado recientemente sus "condolencias" por la muerte del surcoreano: "Lamentamos de manera sincera este hecho fortuito y excepcional que conmueve a ambas naciones".

A raíz de esos detalles del suceso difundidos, piden respeto ante las "especulaciones e informaciones no verificadas" que ya circulan por internet. "El Gobierno boliviano respetará firmemente el curso del proceso legal", han asegurado.

Cho deja "un último recuerdo como regalo" a sus seguidores

Por su parte, el hermano de Cho Jin-woo también pidió evitar las hipótesis sobre el atropello. "Necesitamos tiempo para vivir nuestro duelo en la intimidad. Con ayuda de la embajada, vamos a traerlo de vuelta a casa para su funeral en Corea", añadió.

"Manténganlo en sus corazones hasta que regrese", concluyó el día del anuncio de su partida. Horas más tarde, volvió a publicar otro mensaje en el canal Jin's Travel para comunicar que había dejado "un último recuerdo como regalo".

"Para todas aquellas personas que le brindaron tanto apoyo", precisó en el texto, Cho ya "había editado y programado para su publicación" un vídeo de su reciente aventura de llegada a Bolivia desde Perú.

Con algo más de una hora de duración, se ha publicado este sábado 7 de noviembre. "Esperamos que nos acompañen a disfrutarlo y sigan recordando a nuestro querido Jin-woo durante mucho tiempo", deseó su familia.

Tenía más de 80.000 seguidores en su perfil de Youtube y acumulaba más de 17 millones de visualizaciones en sus más de 300 contenidos audiovisuales sobre sus viajes por el mundo tras iniciar su proyecto en 2020.