Redacción Andalucía Europa Press 07 NOV 2026 - 17:48h.

La reyerta entre varios individuos se registró a las 3:45 horas de la madrugada en una calle de Isla Chica en Huelva

El suceso ocurrido cerca de la plaza Perlita, por el que aún no hay arrestados, acabó también con varios heridos

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HuelvaUn joven ha muerto este 7 de noviembre durante una pelea de madrugada que tuvo lugar en la barriada de Isla Chica, ubicada en Huelva capital, según ha informado la Policía Nacional.

La reyerta entre varios individuos se inició a las 3:45 horas por causas que se están ya investigando. Concretamente, se produjo cerca de la plaza Perlita y como resultado del enfrentamiento, varias personas resultaron heridas.

Desde la Policía Nacional han dejado claro que cumplieron con los protocolos de delitos violentos "desde el primer momento" de conocerse el suceso que tratan de esclarecer. Todavía no hay detenidos, aunque sí "avances importantes".

No han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la disputa ni los motivos ni tampoco acerca de la identidad de la víctima mortal, por ahora.