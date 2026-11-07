Iván Sevilla 07 NOV 2026 - 17:45h.

El accidente de tráfico se registró a las 9:10 horas en el kilómetro 1.076 de la autovía A-7 en Estepona, Málaga

Fruto del impacto frontal entre dos coches, aparte del fallecido cuatro hombres de entre 22 y 51 años resultaron heridos

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MálagaUna colisión entre dos vehículos en la carretera A-7 a su paso por la localidad de Estepona (Málaga) ha dejado un balance de un muerto y cuatro heridos de diversa consideración, según ha informado el 112 de Andalucía.

El accidente de tráfico se produjo sobre las 9:10 horas en el punto kilométrico 1.076 de la citada autovía, concretamente. Varios avisos alertaron a emergencias del choque frontal de los automóviles.

Había personas afectadas y algunas incluso atrapadas, por lo que requería de asistencia inmediata. Hasta el lugar se movilizaron efectivos de bomberos, Guardia Civil y del 061.

Cuatro varones heridos, de entre 22 y 51 años

A su llegada en ambulancia UVI móvil y helicóptero medicalizado, los sanitarios atendieron in situ a cuatro varones de entre 22 y 51 años. Estabilizados, todos fueron evacuados al Hospital Costa del Sol.

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No pudieron hacer nada por salvar la vida de otra persona, solo confirmar su fallecimiento en el lugar del siniestro. Los equipos de rescate la sacaron del interior de uno de los coches.