El suceso ocurrió a las 4:17 horas de la madrugada en una vivienda de la plaza Ave María en Albacete

La víctima con heridas de bala llegó a ser trasladada en ambulancia a un hospital, pero acabó falleciendo

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AlbaceteLa mujer y el hijo de un hombre de 55 años que ha muerto tras recibir disparos han sido detenidos por su presunta implicación en el suceso ocurrido en Albacete capital.

Así lo han trasladado fuentes de la Policía Nacional a EFE, después de conocerse el fallecimiento del varón por un arma de fuego que ya ha sido incautada también durante los arrestos.

Según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha, los hechos se registraron exactamente a las 4:27 horas de la madrugada en una vivienda ubicada en la plaza Ave María de la ciudad albaceteña.

Evacuado al hospital, pero fallecido finalmente

Aunque la víctima con heridas de bala llegó a ser evacuada en una ambulancia UVI al Hospital de Albacete, acabó perdiendo la vida, tal y como han confirmado los agentes, que ya investigan qué pasó en la casa.