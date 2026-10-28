Hallado un hombre muerto y una mujer herida de arma blanca en una vivienda de Las Palmas

La mujer tenía heridas de arma blanca por diferentes partes de su cuerpo y el hombre tenía el cuello rajado

La mujer asesinada en Carabanchel, Madrid, fue apuñalada en el portal a plena luz del día y el agresor, ya detenido, se escondió en el hueco del ascensor para atacarla

Compartir







El cuerpo sin vida de un hombre y una mujer herida de arma blanca han sido encontrados sobre las 05:00 horas de este miércoles en una vivienda ubicada en la carretera de Almatriche, en Las Palmas de Gran Canaria, según han indicado la Policía Nacional, que confirma que eran pareja, y la Delegación del Gobierno en Canarias.

Las primeras informaciones señalaron que el fallecido presentaba un corte en el cuello y la mujer tenía heridas de arma blanca, motivo por el que fue trasladada a un centro hospitalario de la capital grancanaria por las lesiones, si bien se desconoce el estado en el que se encuentra.

Hasta el lugar se trasladaron a primera hora agentes de Policía Judicial y Policía Científica, que se encargan de las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos tras activarse el protocolo de delitos violentos con homicidios y científica.

No han confirmado que se trate de un caso de violencia machista

Por el momento, el equipo forense trabaja en la autopsia del cuerpo del hombre, cuyos resultados definitivos aún no han sido remitidos a los investigadores del caso. Finalmente, las autoridades no han confirmado todavía oficialmente que se trate de un caso de VIOGEN, aunque todo apunta a que podría tratarse de un nuevo crimen machista.

PUEDE INTERESARTE Investigan un crimen machista tras el asesinato de una mujer de 52 años en una urbanización de Carabanchel

Las primeras investigaciones apuntan a que la mujer podría haber sido apuñalada por el hombre, quien se quitaría la vida después de haber cometido el asesinato. Por el momento, no han confirmado la relación que mantenían entre ellos, si eran pareja o familiares.