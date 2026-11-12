Claudia Barraso 12 NOV 2026 - 19:03h.

Los vecinos pudieron evitar que los atracadores continuasen agrediendo al joyero

Roban en la mansión de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en Australia mientras dormían con sus hijos dentro: iban encapuchados y armados

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Una banda de atracadores encapuchados estuvo esperando el momento perfecto para poder atracar a un joyero de Cala Rajada, en Mallorca.

Aprovecharon que el joyero había salido a hacer la compra para, cuando quiso meter las cosas en su coche, empezar a darle una paliza para después amordazarle con cinta americana, atarle con bridas las manos y los pies hasta llevarle a una calle al lado de su negocio.

Estuvieron golpeándole durante un rato para que les diera el código de acceso al establecimiento. Sin embargo, cuando notaron que los vecinos estaban siendo testigos de lo que estaba sucediendo, emprendieron la huida y dejaron a la víctima ensangrentado y todavía atado en el suelo.

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Los agentes de la Policía Local de Capdepera acudieron rápidamente hasta el lugar que los vecinos indicaron y a su llegada, atendieron al hombre malherido y trataron de reconstruir lo mismo. La Policía Judicial de la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer el intento de atraco en la joyería.

Así fue el atraco

El atraco ocurrió sobre las ocho y media de la tarde del pasado martes en Cala Rajada, el dueño de la joyería, del número 62 de la calle Leonor Servera de dicha localidad, cerró un momento el negocio para ir a hacer unas compras al supermercado más próximo. Sin embargo, no se dio cuenta que de unos ladrones le estaban observando desde el interior de un coche.

Cuando salió del local, lo metieron en el coche y le metieron por la fuerza en el coche. Condujeron hasta llevarle a una calle cercana y le comenzaron a golpear con el objetivo de que les diese las claves, pero el joyero se resistió. La víctima quedó con la cara completamente ensangrentada y herida.

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Los atracadores no lograron acceder al interior de la joyería, por lo que decidieron regresar al automóvil con su compinche y la víctima. Los asaltantes se vieron obstaculizados por los vecinos, que comenzaron a chillarles y a grabarles con el móvil mientras daban aviso a la Policía