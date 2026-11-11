Grupos de personas rompen escaparates, queman contenedores y lanzan pirotecnia a Mossos en Barcelona

Los primeros incidentes de la jornada de huelga general se han registrado en el centro de Barcelona.

Última hora de la huelga general: la lluvia no para a millones de manifestantes recorriendo las calles de toda España

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Los primeros incidentes de la jornada de huelga general se han registrado en el centro de Barcelona, donde varios grupos de personas han atacado establecimientos comerciales en la confluencia de la Gran Via y el paseo de Gràcia.

Grupos de personas han roto escaparates en establecimientos del paseo de Gràcia de Barcelona, han quemado contenedores y han lanzado pirotecnia contra los Mossos d'Esquadra tras finalizar las manifestaciones convocadas por la huelga general. Según han informado los Mossos en un comunicado, previamente a los incidentes registrados en la arteria comercial de Barcelona, "ha habido lanzamientos reiterados con pirotecnia en la línea policial".

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De hecho, se ha producido un pequeño incendio en la entrada de la tienda de Apple de Paseo de Gracia, junto a la Plaza de Cataluña, y siguen los avisos de los Mossos por megafonía mientras escala la tensión.

Durante los altercados, los violentos han arrancado las maderas de protección que algunos negocios habían instalado en sus fachadas. Ante esta situación, los Mossos d’Esquadra han desplegado efectivos antidisturbios en la zona.

La policía catalana, que tiene desplegados a 9.000 agentes para controlar el paro general, ha tratado de contener las algaradas desplegando furgonetas de la Brimo por la zona de la calle Pau Claris.

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El Ministerio del Interior ha contabilizado 653 incidencias y más de 50 detenidos en toda España, según el último balance disponible, que no incluye las detenciones practicadas por las policías autonómicas del País Vasco y Cataluña.