El presunto autor de la agresión continúa en paradero desconocido.

Detenido en Granada por intentar matar dos veces a un hombre a tiros en su coche

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Un hombre de 32 años tuvo que ser trasladado al Hospital Comarcal La Inmaculada de Huércal-Overa después de resultar herido por un arma blanca en la madrugada del pasado domingo 8 de noviembre en el puerto de Garrucha. Su agresor le intentó robar antes.

Según los datos facilitados por Emergencias a LA VOZ, el servicio recibió un aviso alrededor de las 2:45 horas de la madrugada por un apuñalamiento en las inmediaciones de un restaurante de la zona portuaria.

El agresor intentó llevarse un bolso de un tirón y apuñaló al hombre

Al parecer, el presunto agresor habría intentado llevarse un bolso de un tirón y, durante el asalto, habría utilizado un cuchillo “de grandes dimensiones” para apuñalar al hombre en el tórax por lo que tuvieron que intervenir los servicios sanitarios. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, la Guardia Civil y la Policía Local.

Tras recibir una primera asistencia médica, el herido tuvo que ser finalmente evacuado al Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa.

Por el momento, el presunto autor de la agresión continúa en paradero desconocido y la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos ocurridos durante la madrugada del pasado domingo y tratar de localizar al responsable.