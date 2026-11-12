Fue atropellado en la A-6, a la altura de Villafranca del Bierzo, después de sufrir previamente un accidente con su vehículo.

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Jon falleció este pasado lunes. Todo ocurrió a primera hora de la mañana. Fue atropellado en la A-6, a la altura de Villafranca del Bierzo, después de sufrir previamente un accidente con su vehículo. Jon vivía en Lugo junto a su pareja Lúa, natural de la ciudad gallega, y su pequeño Denis, de un año de edad. Desde allí viajaba cada día hasta León para dar clase en el instituto Eras de Renueva, donde apenas llevaba unas semanas. Fue en uno de esos desplazamientos cuando perdió la vida. Tenía solo 36 años.

Todos los que le conocen, relata El Norte de Castilla, reconocen que Jon era una persona cariñosa, buena en el amplio sentido de la palabra, luminosa. Durante varios años fue monitor de las escuelas del Club Atlético de Laguna, donde enseñó a decenas de niños a dar sus primeros pasos en el fútbol.

En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, el club define a Jon como "una persona luminosa, cercana y profundamente querida por todos los que tuvieron la suerte de cruzarse en su camino", concluye el texto. Jon trabajó siempre con niños, en campus deportivos, clubes de futbol, colegios e institutos.

Patxi y Marisol tuvieron en Jon al mejor hijo y también Iker tuvo en él al mejor hermano mayor. Su hermano cuenta en El Norte de Castilla que Jon le pidió a sus padres tener un hermanito. Sus padres le dijeron que tenían que ahorrar para poder "comprarlo". Y Jon desde ese día empezó a hacerlo. La pena es que a él que tanto le gustaban los niños no pueda disfrutar del suyo, de solo un año. Una pena que la familia intenta superar por el amor recibido y la enorme huella de Jon en todos los que conoció. En su adiós, se lo hicieron saber a todos. Y eso es todo un legado en la vida.