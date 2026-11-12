La cantante Rozalén ha bautizado como Amets, igual que llamará al bebé que espera, a un águila imperial ibérica que ha liberado en Badajoz

El mensaje de Rozalén a su futuro bebé en pleno embarazo: "¿A qué mundo vamos a traerte? Todo parece apocalíptico"

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BadajozLa cantante Rozalén ha bautizado como Amets, igual que llamará al bebé que espera, al águila imperial ibérica que ha liberado este sábado en el Valle de Matachel (Badajoz) dentro de una campaña contra el cambio climático.

Amets significa "deseo, sueño e ilusión" en euskera y a la artista le ha parecido "bonito" que se llame de igual manera que su bebé, para que tenga una hermana águila y que la vida de ambos "sea hermosa".

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"Es como volver a la vida, un parto, un mini parto", confiesa Rozalén

"Al soltarla me ha entrado una emoción, unas ganas de llorar. Es como volver a la vida, un parto, un mini parto", ha confesado Rozalén, tras liberar al animal tocándose su barriga de embarazada.

Esta acción forma parte de una campaña para concienciar de los efectos del cambio climático en la fauna, ya que este águila ha estado meses recuperándose en el Hospital de Fauna Salvaje de AMUS (Acción por el Mundo Salvaje), tras caer de su nido durante el verano como consecuencia del estrés térmico provocado por las temperaturas extremas.

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Según ha dicho la cantante, lo que está pasando en el medioambiente "es uno de los problemas más importantes que tenemos y parece que no le damos el valor que tiene".

"Lo que les pasa a estos águilas nos dice mucho, ojalá que la intervención del ser humano sea para favorecer un ecosistema amable y en equilibrio”, ha manifestado la artista manchega.

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El águila imperial ibérica, amenazada

El director de AMUS, Álvaro Guerrero, ha explicado de que el águila imperial ibérica es una de las rapaces más amenazadas del planeta y una de las especies que se ve muy afectada por las olas de calor.

Se trata de una de las rapaces más comunes del sur de la península ibérica, "pero en medio siglo muchas de estas especies se habrán ido, habrán iniciado un éxodo, una migración hacia el norte, huyendo de un sitio totalmente hostil", ha advertido Guerrero.

La liberación de Amets pone fin a la campaña 'Planeta I: Irrepetible', que ha permitido rescatar siete pollos de águila imperial y uno de águila real. En ella han participado personalidades como Odile Rodríguez de la Fuente, El Piñas, del grupo Marea, y Sanguijuelas del Guadiana. "Vivimos totalmente de espaldas a la naturaleza", ha concluido Guerrero, que ha reclamado mayor conciencia social para cuidar de la biodiversidad.