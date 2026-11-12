La Policía despide a "Jota", el agente muerto en la explosión de la mochila bomba de Oviedo, como un héroe.

El dolor de los compañeros del subinspector fallecido tras la explosión en Oviedo: "Era una persona excepcional y un policía vocacional"

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Jota, el Policía Nacional que dio su vida para salvar a todo un bloque de vecinos al coger una bolsa con explosivos para sacarla de un edificio cuya explosión acabó con su vida ha sido despedido con todos los honores por sus compañeros. También ha recibido las máximas distinciones del Cuerpo con la Medalla de Oro al Mérito Policial, la máxima condecoración del Cuerpo. En su acto heróico también falleció su perro Deny, también fallecido. A sus 60 años, Jota iba a jubilarse en menos de un mes.

El momento más emotivo: la entrada de la urna con las cenizas del subinspector

El acto de rendición de honores fúnebres se celebró esta mañana a puerta cerrada en el cuartel de Buenavista, sede de la Jefatura Superior de Policía de Asturias. Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia llegó con la entrada de la urna que contenía las cenizas del subinspector, que fue portada por uno de sus compañeros de la unidad de Guías Caninos, en compañía de varios perros policía (entre ellos "Harley", el can retirado con el que trabajó "Jota"), mientras la Banda de Música interpretaba una marcha fúnebre. Delante caminó otro agente uniformado con la prenda de cabeza de "Jota", que fue depositada junto a la urna, según adelanta La Nueva España.

La ceremonia continuó con un homenaje al agente muerto en acto de servicio al son de "La muerte no es el final", la composición tradicionalmente utilizada en los actos solemnes de recuerdo a los caídos. Posteriormente, el director general de la Policía entregó a la familia del subinspector la bandera de España, su prenda de cabeza y la Medalla de Oro al Mérito Policial.

Apenas un mes antes de su muerte, durante la festividad de los Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, "Jota" había recibido una distinción por los servicios prestados por "Harley", otro de los perros con los que trabajó, especializado precisamente en la detección de explosivos y que este año pasó a la situación de retirado. "Harley" estuvo en la despedida de hoy a "Jota" y a su compañero de ladridos, "Deny". Solo unos meses libraron a Harley del destino de Deny.

El jefe superior, Jordi Moreno, muy emocionado y con lágrimas en los ojos, agradeció el "enorme apoyo recibido" y también "a los médicos del HUCA que hicieron un trabajo extraordinario para salvarle la vida a Fran, el subinspector del Tedax herido de extrema gravedad.

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La Policía Nacional de León ha rendido este jueves un homenaje, con un minuto de silencio, a Juan José Rodríguez, conocido como 'Jota'.El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz y el comisario principal de la Policía Nacional en León, Miguel Ángel del Diego, han presidido un minuto de silencio con el que se ha recordado "a un policía excelente que falleció trágicamente en acto de servicio". Así lo ha definido Alaiz, quien ha detallado que el agente estaba a punto de jubilarse "con una excelente hoja de servicios".

Por su parte, Del Diego, quién también ha lamentado el fallecimiento de Rodríguez, ha deseado una rápida recuperación al otro agente que resultó herido en ese mismo suceso. Del Diego ha lamentado que aún no haya podido darse con el paradero del principal sospechoso y ha explicado que se mantiene activa "una intensa búsqueda" para detenerlo y que "no cause más daño".

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El mismo homenaje se ha repetido en distintas comisarías de Policía Nacional de Castilla y León, como en Valladolid, con un minuto de silencio celebrado en la Unidad Canina de este cuerpo que ha contado, entre otros, con el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, que ha trasladado sus condolencias tanto a los familiares y seres queridos del agente fallecido como a todos los miembros de la Policía Nacional. "También quiero desear una pronta recuperación al otro agente que en estos momentos se encuentra entre la vida y la muerte para que, cuanto antes, pueda volver a ejercer su trabajo. Un trabajo cariñoso, dedicado y profesional al servicio de todo nuestro país", ha dicho.

El agente de Policía Nacional Juan José Rodríguez, de 65 años era natural de León aunque residía en la capital asturiana.

La Policía Nacional mantiene abiertas diferentes operaciones en Asturias para detener "lo antes posible" al responsable de la mochila con explosivos, Manuel El Ruso. El presunto autor, que podría ir armado, cuenta con múltiples antecedentes por delincuencia común, lo que alejaría la hipótesis de una motivación de corte terrorista, según fuentes policiales. El jefe de la Policía ha expresado el "agradecimiento absoluto" del cuerpo a toda la ciudadanía por el "cariño tremendo" y la "solidaridad" mostrada tras el suceso. "Eso nos reconforta y nos ayuda".

Un acto heróico

Los hechos ocurrieron sobre las 7:30 horas de este martes en un inmueble situado en la calle Rafael Urrusti, en una zona de viviendas sociales del barrio de Villafría, al sureste de la capital asturiana, donde el presunto autor protagonizó un tiroteo que dejó herida de bala a una joven de 17 años.

La menor fue trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para ser atendida de las lesiones y se encuentra fuera de peligro. Los agentes de Seguridad Ciudadana que se desplazaron al lugar en primera instancia encontraron en el rellano de la vivienda una mochila con lo que aparentemente era un artefacto explosivo, por lo que se dio aviso a la unidad canina y a la de desactivación de explosivos (Tedax). El Ruso, calefactor, sabía dónde colocaba la mochila. Junto a la zona por la que pasaba el gas del edificio. Su intención, volarlo por completo.

Los especialistas decidieron sacar la mochila a la calle para evitar una situación de peligro para los vecinos y fue en el momento de manipularla cuando explotó. La explosión le costó la vida al subinspector de la unidad canina Juan José Rodríguez, de 65 años y natural de León, así como a su perro Dany, y dejó herido grave a un especialista de los Tedax que perdió la visión del ojo izquierdo pero que se encuentra fuera de peligro tras ser intervenido en el HUCA.