Claudia Barraso 12 NOV 2026 - 18:06h.

Las autoridades han podido identificar el cadáver, pero trabajan para aclarar las causas de la muerte

El hombre detenido por matar de un tiro a una mujer en Eslida, Castellón, tuvo el cadáver una semana en el sótano de su casa

Compartir







Las autoridades han conseguido identificar a la persona que encontraron sin vida en los acantilados de la cala Zacatín el pasado 9 de octubre, en Calahonda, en Granada.

Según ha confirmado el medio ‘Ideal’, la Guardia Civil ha tenido que realizar una exhaustiva investigación para identificar el cadáver que encontraron. Una vez terminados estos trabajos, el cuerpo ha sido puesto a disposición de la familia y les han trasladado toda la información que disponen.

PUEDE INTERESARTE Hallan muerta a una mujer en Eslida en Castellón por arma de fuego y detienen a un hombre

La investigación todavía continúa para saber si alguien ha podido estar detrás de esta muerte, puedo que el cadáver presentaba una herida con orificio de entrada y salida en la cabeza, según ha confirmado el mismo periódico. Supuestamente, habría recibido un impacto de bala, por lo que lo están analizando como un posible crimen.

Así fue el rescate del cadáver

El cadáver fue rescatado el viernes 9 de octubre por los efectivos del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil en la playa de Calahonda. El hallazgo de produjo pasadas las 12 del mediodía, cuando recibieron el aviso de que había una persona flotando a pocos metros de la zona de acantilados. Hasta el lugar indicado se desplazaron los expertos que pudieron recuperar el cuerpo y garantizar la seguridad de las maniobras.

PUEDE INTERESARTE El jurado declara culpable al acusado del asesinato de una mujer y sus dos hijos menores en Las Pedroñeras, Cuenca

El cadáver fue trasladado inmediatamente al Instituto de Medicina Legal de Grabada, donde le practicaron la autopsia para obtener más datos sobre las circunstancias del suceso. En apenas un mes, las autoridades consiguieron identificar a la persona fallecida. Ahora, todos los esfuerzos se concentran en averiguar que le pudo ocurrir a la persona que encontraron sin vida en los acantilados con un disparo en la cabeza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aunque no han confirmado y trasladado la identidad de la persona fallecida, trabajan para averiguar qué le pudo suceder, barajando la posibilidad de que pueda tratarse de un crimen y que esa persona haya sido asesinada de un disparo.