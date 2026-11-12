Alberto Rosa 12 NOV 2026 - 17:31h.

El suceso estaría relacionado con un ajuste de cuentas por drogas y se descarta que sea un caso de violencia machista

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La Guardia Civil continúa investigando la muerte de Jenny, una mujer de 32 años, en el pueblo castellonense de Eslida, en un suceso que estaría relacionado con un ajuste de cuentas por drogas y por el que ha sido detenido Rafael, el hombre de 28 años que la disparó tras una discusión.

Según informa ‘Levante-EMV’, la mujer habría amenazado al presunto asesino con un cuchillo. Se trataría de dos toxicómanos, consumidores habituales de cocaína fumada, que se conocían desde hacía tiempo y que mantenían una cierta relación no sentimental. Es por ello que la Benemérita ha descartado que se trate de un caso de violencia machista.

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El suceso ocurrió hace una semana cuando la víctima acudió a la casa del detenido en la calle Castell de Eslida. Fue a buscar droga, como en otras ocasiones, pero ee día, el presunto autor de su muerte se negó a dársela porque muchas veces se la dejaba a deber.

Investigan si la madre del detenido tenía conocimiento

Esa negativa fue la que, según el detenido, habría llevado a la mujer a empuñar un cuchillo con el que, dice, le amenazó de muerte. Fue entonces cuando el acusado cogió un arma de fuego “para defenderse” y le disparó un único disparo a Jenny que le alcanzó la cabeza y le causó la muerte.

El hombre llevó el cadáver hasta el sótano del chalé y lo dejó ahí durante una semana entera. La casa es de la madre del detenido y la Guardia Civil investiga si la mujer estaba o no en el momento del homicidio y si, a lo largo de la semana, llegó a tener conocimiento de que tenía el cuerpo de una mujer asesinada en su sótano.

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Fue el propio asesino quien llamó al 062 este 11 de noviembre, una semana después del crimen, para confesar que había matado a una conocida y que tenía su cadáver en el domicilio familiar desde hacía una semana.