Por el momento, se desconoce la relación que mantendría la persona detenida con la mujer.

Buscan a un hombre por apuñalar en el cuello y en la espalda a otro durante una pelea en Fuengirola

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La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de una mujer en la localidad castellonense de Eslida, en un suceso por el que ha sido detenido un hombre, según han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Según ha avanzado Radio Castellón, el cadáver de la mujer presentaría signos de violencia, al parecer por arma de fuego, y ha sido hallado en el interior de una vivienda del citado pueblo, de apenas 800 habitantes y situado al sur de la provincia.

Por el momento se desconoce la relación que mantendría la persona detenida con la mujer, así como las circunstancias en que se produjo el suceso.