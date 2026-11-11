Mató a su mujer de 18 cuchilladas y a sus hijos menores de 8 y 3 años

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El jurado popular en el juicio por la muerte de una mujer y sus dos hijos en junio de 2024 en Las Pedroñeras (Cuenca) ha considerado al acusado culpable de los tres asesinatos.

El jurado popular en este juicio que se ha visto en la Audiencia Provincial de Cuenca ha tomado esta decisión por unanimidad y ha estimado que también es culpable de los delitos de quebrantamiento de condena y allanamiento de morada. Los miembros del jurado han emitido su veredicto a las 19:30 horas de este miércoles tras haber comenzado a deliberar a las 15:00 horas.

Mató a su mujer de 18 cuchilladas y a sus hijos menores de 8 y 3 años

El 28 de junio de 2024, cuando el acusado habría entrado en la vivienda portando un cuchillo y se abalanzó sobre la mujer primero, a la que propinó dieciocho cuchilladas y luego acabó con la vida de sus dos hijos menores.

Posteriormente, el acusado ocultó los cadáveres en un baúl en una vivienda colindante a la familiar. Ammal tenía 30 años y sus dos hijos eran un niño de 8 años y una niña de 3 cuando fueron asesinados.