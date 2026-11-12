El jurado popular ha declarado culpable de asesinato al hombre que mató a su pareja en Albacete

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El jurado popular ha declarado culpable de asesinato al hombre juzgado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete acusado de matar a su pareja en 2022 y de incendiar la vivienda en la que residían en la ciudad de Albacete.

El jurado le ha considerado culpable de asesinato, así como de incendio, porque entiende que ha quedado probado que la víctima falleció de "asfixia por estrangulamiento" y que cuando se produjo el fuego ya estaba muerta, siendo el acusado el único que podía tener acceso a la vivienda y a quien las cámaras de seguridad sitúan en la zona.

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Asimismo, entiende que no merece ninguna reducción de la pena a la que sea condenado "porque los hechos son muy graves" y apunta también que el incendio "podría haber causado daños a otras viviendas anexas".

Los hechos ocurrieron del 9 al 10 de diciembre de 2022

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 9 al 10 de diciembre de 2022 y el acusado está en prisión provisional desde el 14 de diciembre de ese mismo año. El fiscal ha mantenido su petición de 40 años de prisión y ha solicitado que se impongan 25 por el delito de asesinato y 15 por el de incendio.

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También ha pedido que se mantenga la prisión provisional hasta que haya una sentencia definitiva y ha apuntado a "la complejidad de la causa". La abogada de la Junta -que se personó en el caso al tratarse de violencia machista- ha solicitado las mismas penas de cárcel que el fiscal.

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El abogado de la acusación particular ha pedido 45 años de prisión, ya que eleva a 20 la petición de cárcel por el delito de incendio.

Ha solicitado que se prorrogue la prisión provisional

De igual modo, ha solicitado que se prorrogue la prisión provisional para el acusado. Las partes también han pedido que se indemnice a la madre y la hermana de la víctima, el fiscal con cerca de 70.000 euros para la primera y unos 20.000 para la segunda; así como que el acusado se haga cargo de los cerca de 17.000 euros en los que se valoraron los daños causados en el piso por el incendio.

La abogada de la defensa ha pedido que se impongan "las penas mínimas por cada delito": 22 años de cárcel por asesinato y dos años y medio por el delito de incendio. Ahora deberá ser la magistrada quien imponga la pena a cumplir.