Decretada prisión provisional para la mujer acusada del homicidio de su marido en Albacete

Su hijo, acusado también de homicidio, ha quedado en libertad provisional.

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La jueza de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Albacete ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para la mujer acusada del homicidio de su marido en la madrugada del domingo en Albacete, mientras que su hijo, acusado también de homicidio, ha quedado en libertad provisional.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha han confirmado a EFE que los detenidos han declarado, este martes, ante la jueza titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Albacete, en funciones de guardia.

Ambos fueron detenidos por su relación con la muerte de un hombre la madrugada del pasado domingo en una vivienda de la plaza Ave María de Albacete. Según estas fuentes, se ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para la mujer, y para el hombre libertad provisional con la medida cautelar de obligación de comparecencia ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Ambos están imputados de manera provisional como presuntos autores de un delito de homicidio, una "imputación que es provisional y que se tendrá que concretar, en todo caso, a expensas del resultado de la investigación judicial", han reiterado desde al alto tribunal regional. Será la magistrada titular de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Albacete la encargada de instruir las diligencias previas abiertas, al ser competente por fecha de los hechos.

El procedimiento judicial se encuentra en estos momentos bajo secreto de sumario.