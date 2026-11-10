La fiscal solicita 9 años y 11 meses para la acusada, de 32 años, que le clavó a su víctima, de 54, un cuchillo de cocina mientras discutían

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Marta, de 32 años, acusada de haber matado de una cuchillada en el pecho, al que era su pareja, un hombre de 54 años, durante una discusión de madrugada asegura que, en la noche en la que ocurrieron los hechos, su novio le había quitado el móvil y que ella como no se lo devolvía tras haber tomado alcohol y cocaína, fue a la cocina, cogió un cuchillo de 10 centímetros de hoja y se lo clavó en el pecho, según adelanta el diario Levante.

Familiares y vecinos del fallecido, de 54 años, han declarado en la primera sesión del juicio, que se celebra en la Audiencia de València, que la víctima quería dejar a su novia, que entonces tenía 28 años, por su carácter agresivo y continuas discusiones y que ella, que lleva en prisión preventiva desde el crimen y declarará en último lugar, no lo aceptaba.

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La hermana mayor ha contado que la primera vez que la vio fue en casa de su madre --donde vivía el fallecido para cuidarla porque tenía Alzheimer-- y ha relatado diversos episodios agresivos por parte de la acusada y que también le amenazó a ella. La ha definido como "muy agresiva" y que insultaba a las mujeres que saludaban a su hermano.

En una ocasión le escuchó decir a su hermano que no podían seguir, pero que ella replicó que no podía dejarla, que le haría algo. "Lo amenazaba de todas las formas que podía", ha afirmado aunque "muy poco" antes del crimen les dijo que estaba decidido

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Las penas a las que se enfrenta

La Fiscalía solicita 9 años y 11 meses de prisión por el delito de homicidio y la familia de la víctima, Juan Manuel Martínez Vicent, 23 por asesinato. La mujer llevaba en su cuerpo una hora después de haber cometido el crimen el cuádruple de la tasa máxima de alcohol con la que se permite conducir, por ejemplo, lo que puede convertirse en un eximente. El asesinado tenía aún más en la sangre.

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La fiscal considera que los hechos constituyen un delito de homicidio, tanto si quiso matarlo como si le clavó el cuchillo aceptando la posibilidad de que muriera, pero la acusación particular, que ejerce en nombre de las hijas de Juan Manuel, va mucho más allá. Considera que se trata de un asesinato, es decir, de un homicidio agravado, en este caso, porque "no pudo defenderse de manera efectiva".

El abogado de Marta defiende para su clienta, en prisión desde su detención, practicada nada más producirse los hechos, la libre absolución o, en su defecto, una condena alternativa de dos años y tres meses por homicidio imprudente porque estima que actuó sin ser consciente de lo que hacía debido, precisamente, a esa mezcla de alcohol y cocaína. Además destaca que fue Marta la que llamó hasta tres veces al 112 pidiendo ayuda médica.

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No solo eso. La defensa ha apuntado que ni en el mango ni en el filo del cuchillo se encontró huella ni ADN de la acusada y que fue ella quien avisó a Emergencias tres veces. Aprecia la atenuante de confesión y dilaciones indebidas y alternativamente pide dos años y tres meses. Además, refuta la alevosía por desvalimiento cuando los dos habían bebido.

La cuchillada alcanzó los pulmones y la arteria aorta

Esa noche la mujer asestó dos puñaladas al hombre. La primera le hirió en la mano porque este se intentó proteger. La segunda le alcanzó los dos pulmones y le seccionó la arteria aorta, según describieron los forenses en la autopsia, lo que le provocó una hemorragia interna que acabó con su vida en minutos.

Las dos hijas del fallecido, que tenían 30 y 23 años cuando este murió, han hablado en el tribunal. La mayor reconoce que está en tratamiento psicológico y farmacológico, que no puede pasar por los mismos lugares que antes frecuentaba su padre, y que ha tenido que dejar el trabajo. "No me puedo quedar sola en casa y no puedo darle la espalda a las puertas porque tengo miedo de que alguien me pueda hacer algo", explicó al jurado con la voz entrecortada. Además ha destacado que la joven salía con su padre para "aprovecharse" de su situación económica, ya que "tenía un buen sueldo". Ha recorado que días antes del crimen las llamó para almorzar juntos "muy alterado" porque quería decirles algo muy importante, pero que no pudo porque viajaba a Egipto. "Creo que nos quería comunicar que la quería dejar", ha apuntado.

La menor, que tuvo que aplazar su graduación tras el asesinato de su padre, reconoce que no puede estar sola, tiene mucho miedo a que le pase algo físico. "Te vuelves muy vulnerable. Por suerte ahora estoy mejor, pero han sido tres años muy duros". Ambas no estaban de acuerdo con esa relación por la diferencia de edad y porque la pareja de su padre era violenta, "ya le había rayado el coche y roto el móvil". Creen que su padre iba a dejarla.

Además de la pena de cárcel, la fiscal pide que indemnice con 216.000 euros a la familia de la víctima: a las dos hijas de la víctima con 80.000 euros a cada una, con 18.000 a cada uno de sus dos hermanos.

Las últimas en declarar han sido una camarera de un bar, junto a su compañera, que fueron a la plaza de esa madrugada, sobre las 13.30 y que fueron testigos de una discusión entre ambos que una de ellas grabó.