Detenido en Granada por intentar matar dos veces a un hombre a tiros en su coche

El hombre hirió en el segundo ataque a su objetivo cuando iba en su vehículo, que recibió más de veinte impactos de bala.

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Un juzgado en funciones de guardia ha decretado el ingreso en prisión de un hombre por tirotear dos veces a la misma víctima, a la que hirió en un segundo ataque cuando iba en un vehículo que recibió más de veinte impactos de bala. Fuentes de la Guardia Civil, encargada de la causa, han explicado que el detenido es un hombre de 30 años acusado de dos delitos de homicidio en grado de tentativa y otros dos de tenencia ilícita de armas.

El arrestado ha entrado en prisión por participar en dos tiroteos ocurridos el pasado mes de octubre en la provincia de Granada. Los ataques se produjeron con diez días de diferencia y estuvieron dirigidos contra un mismo hombre, que resultó ileso en el primero y sufrió heridas graves en el segundo.

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Los hechos se enmarcan en un conflicto previo entre personas del entorno de la víctima y del detenido, que había dado lugar a otros episodios de amenazas y violencia.

Un ataque el 8 de octubre y otro el 18 de octubre

El primer tiroteo tuvo lugar el 8 de octubre en las proximidades de Cijuela cuando el detenido, desde un coche, disparó al turismo en el que iba la víctima, que viajaba con un acompañante, aunque los dos resultaron ilesos.

El segundo ataque se produjo el 18 de octubre, fecha en la que la víctima se percató de que dos vehículos lo seguían mientras circulaba en dirección a Albolote. Intentó alejarse cambiando de recorrido y se incorporó a la autovía GR-43 en sentido Pinos Puente, pero el detenido abrió fuego contra el coche, que recibió más de veinte impactos de bala.

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El conductor sufrió tres heridas por arma de fuego y, tras conseguir abandonar la autovía, pidió ayuda a sus familiares y fue trasladado a un centro hospitalario, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Las pesquisas desarrolladas durante aproximadamente un mes, mediante el análisis de la información recabada y la toma de declaraciones, han permitido identificar y detener al implicado, que ha entrado ya a prisión por orden de un juzgado en funciones de guardia.

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La investigación continúa abierta para esclarecer completamente lo sucedido y determinar la posible participación de otras personas, por lo que no se descartan nuevas detenciones.