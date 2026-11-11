Buscan a un hombre por apuñalar en el cuello y en la espalda a otro durante una pelea en Fuengirola

Tras el ataque, el presunto autor emprendió la huida a la carrera y abandonó la zona antes de que las primeras patrullas policiales llegaran.

Detenido en Granada por intentar matar dos veces a un hombre a tiros en su coche

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La Policía ha abierto una investigación para tratar de localizar y detener a un individuo como presunto autor de una grave agresión con arma blanca ocurrida en Fuengirola. Un hombre de 37 años resultó herido grave tras ser apuñalado este martes durante una pelea en la plaza San Juan de Fuengirola.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061 y de la Policía Nacional. Los agentes han comunicado que el hombre presentaba varias heridas por arma blanca en el dorso y en el cuello, por lo que fue trasladada al Hospital Regional de Málaga.

El hombre permanece ingresado en la unidad de críticos del centro hospitalario. A su llegada presentaba un sangrado masivo, por lo que su estado es grave, según el Diario de Málaga.

Tras el ataque, el presunto autor emprendió la huida a la carrera y abandonó la zona antes de que las primeras patrullas policiales llegaran al lugar del suceso, por lo que continúa en paradero desconocido.